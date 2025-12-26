¡Ö±ü¤µ¤Þ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¸µÆüËÜÂåÉ½à·ÄØæÂ´J¥ê¡¼¥¬¡¼áÇöÊë¤ÎÄí±à2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤½¤Ã¤«Æ±¤¸·ÄØæ¤Ê¤Î¤«¡×ÉðÆ£²Åµª¤ÎÆ±µéÀ¸¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö±ü¤µ¤Þ¤«¤È...¡×°Õ³°¤Ê¤ªÁê¼ê¤È...
¡¡ÇöÊë¤Î¤Ê¤«ÌÀ¤«¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤¹Äí±à¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇJ1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¦ÉðÆ£²Åµª¤¬¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¿¹À±(¤â¤ê¡¦¤Ò¤«¤ê)¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉÕ¤±Åê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¿¹À± #ÉðÆ£²Åµª #1992 #Æ±µéÀ¸#keiouniversity¡×¤òÉÕ¤±¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÉðÆ£¤ÈÃåÊª¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¿¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î´ÖÊÁ¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö±ü¤µ¤Þ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤Ã¤«Æ±¤¸·ÄØæ¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾®´é¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î2¿Í¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¤Í♡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¡¼¡¼¤Ã¡×¡Ö¤è¤Ã¤Á¤¯¤ó¤â¥â¥Ç¥ë¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£