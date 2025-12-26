Ê¡²¬Âè°ì¤¬8¶¯Æþ¤ê¡¡Ä¹¿È¤Î3Ç¯À¸Î±³ØÀ¸¤¬¸©Âç²ñÃæ¤ËÆÍÁ³µ¢¹ñ¤·ÉÔºß¤â¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬Âè°ì82¡½59ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÎÏ¶¯¤¯8¶¯¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÊ¡²¬Âè°ì¤ò¤¤¤¶¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ£ÅÄ¡Ê3Ç¯¡Ë¤À¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î25ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼éÈ÷¤Ç¤âËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¡¢ÀµÃÒ¿¼Ã«¤«¤é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ç6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÀµÃÒ¿¼Ã«¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¼õ¤±¤¿Âè3Q¤Ç¤â11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤Î®¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°ìÁØ¤ÎÌö¿Ê¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿Ä¹¿È¤Î3Ç¯À¸Î±³ØÀ¸¤¬¸©Âç²ñÃæ¤ËÆÍÁ³µ¢¹ñ¤·ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤è¤ê¶¯¤¤»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÁ´Éô¼è¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤ÎÆü¤â4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4Q¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î·ø¼éÂ®¹¶¤Ç°ìµ¤¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎýÅÙ¤âÄ´»Ò¤â¾å¸þ¤¤Ë¤¢¤ë¡£4¶¯¤ò·ü¤±¤¿ÄëµþÄ¹²¬Àï¤Ë¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¤ò¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡×¤È¡¢¶¯¤¤¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë