Ï¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¢±äÄ¹¤Î·ãÆ®¤Ç³«»Ö¹ñºÝ¤òÀ©¤·¤Æ8¶¯Æþ¤ê¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥¨¡¼¥¹¤¬ÌöÆ°¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê77¡½75³«»Ö¹ñºÝ¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÇÆ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬³«»Ö¹ñºÝ¡Ê¿·³ã¡¡Ë¤ò77¡½75¡Ê17¡½13¡¢28¡½15¡¢16¡½29¡¢11¡½15¡£OT¡¡á5¡½3¡Ë¤Ç±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡Ö14¡×¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜÅÄ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¤â¤Ä¤ì¤¿Àï¶·²¼¤Ç¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡72¡½72¤«¤é¤Î±äÄ¹Àï¤Ç3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤»¤Ð¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é2ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤âÀ®¸ù¡£Ç´¤ë³«»Ö¹ñºÝ¤Î¹¶·â¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Ç¤·¤Î¤®¡¢½ªÎ»¤Î¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¶ìÆ®¤ò¤â¤Î¤Ë¤·8¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤ò¡¢°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ö¤³¤ÎÈÖ¹æ¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¼«Ê¬¤¬¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤òÀ©¤·Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡·×24ÆÀÅÀ¤ÎËÜÅÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢1Ç¯À¸¤ÎÇòÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à1°Ì¤Î33ÆÀÅÀ¡£¹¶·â¤Î¼´¤òÃ´¤¦2¿Í¤Î¾õÂÖ¤Ï¾å¤êÄ´»Ò¤À¡£ËÜÅÄ¤Ï¡ÖÀÜÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë