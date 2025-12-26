トルコサッカー界に激震ふたたび！149人の審判と1000人以上の選手が賭博関与の疑いで資格停止「ガラタサライやベシクタシュも含まれている」

トルコサッカー界に激震ふたたび！149人の審判と1000人以上の選手が賭博関与の疑いで資格停止「ガラタサライやベシクタシュも含まれている」