県内は26日、今季一番の冷え込みとなったところもありました。県北の一部では、26日夜も雪が続く見込みです。



広島市でも雪の朝となり、時おり激しく降る時間帯もありました。広島市中区では、最低気温が今シーズン最も低い0.2度を記録しました。



■男性

「こんなに（雪が）降っていると思わなくてびっくりしました。」

■女性

「失敗しました、この薄いマフラー。涙が出てます寒くて。」





一方、県北では…。住民が雪かきに追われていました。26日午後6時時点の積雪は、北広島町八幡で22センチ、庄原市高野で19センチです。■男性「まだ今年は穏やかよ、このくらいだから。雪捨てするの（今シーズン）初めてだから。」スキー場にとっては恵みの雪となりました。これまでは人工造雪機が頼りでしたが、26日から天然の雪を楽しめます。■スキー客「けっこう吹雪いている。降ったばかりなので（雪が）ちょっとやわらかい。」■宮脇アナ リポート「今、三次市内に入りました。車のフロントガラスに雪が吹き付けています。高速道路も最高速度、50キロに速度制限が行われています。」県内の高速道路は通行止めはありませんが、一部区間では冬用タイヤ規制が行われています。一方、JR芸備線は、三次駅と備後落合駅の間で終日運転を取りやめていますが、27日は始発から通常通り運行する予定です。気象台によると庄原などの山地では、引き続き26日夜にかけて大雪となる見込みで、路面の凍結などに注意が必要です。