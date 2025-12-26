長崎の冬の風物詩『長崎ランタンフェスティバル』の概要が発表されました。

（長崎ランタンフェスティバル実行委員会 張 仁春 企画幹事長）

「2月が一番寒い時期でもあるから、長崎ランタンフェスティバルの、本来の寒い中での温かい提灯を感じられる」

これまで “中国の旧正月” に日程を合わせて開催されていた『長崎ランタンフェスティバル』。

開幕日について、実行委員会は来年以降「2月の第1金曜日に固定する」と発表しました。

来年は、2月6日から23日までの18日間で、約1万5000個のランタンやオブジェがまちを彩ります。

また、2年ぶりに新たなメーンオブジェも登場。

長崎市のふるさと納税基金を活用して製作された、高さ11メートルの「龍馬精神」。

中国語で “若々しく活気に満ちた精神” を意味し、来年の干支(えと)の馬と龍が目をひきます。

26日の記者会見では、関係が冷え込む日中関係にも質問が及びました。

（長崎ランタンフェスティバル実行委員会 張 仁春 企画幹事長）

「影響はあると思いますが、長崎には中国総領事館もあり、今まで協力関係にあったから 大きな障害になるとは考えていない」

点灯式は2月6日、湊公園と中央公園で開かれます。

前回に続いて、人気TVアニメ「薬屋のひとりごと」とのコラボレーションも行われるということです。