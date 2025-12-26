12月26日の新潟県内は山沿いを中心に大雪となっていて、上・中越の山沿いでは26日夜遅くにかけて大雪による交通の乱れに警戒が必要です。

【記者リポート】

「午前10時半の湯沢町。湯沢インター付近の交差点です。横殴りの雪が降っていて、歩行者の信号が見えないくらい雪が積もっています」



強い冬型の気圧配置となり、26日の県内は山沿いを中心に大雪となりました。





湯沢町では午前6時の時点では積雪がありませんでしたが、午後4時には積雪が38cmにまで増加。【湯沢町民】「25日までは全くなくて、26日朝からずっと降り続いている感じ。気持ち的には雪はいらない」雪の影響で事故も相次いでいます。妙高高原IC付近で事故が発生した上信越道ではその後、集中除雪などのため上越高田IC～信濃町IC間の上り線と長野IC～上越高田IC間の下り線、そして並行する国道が通行止めとなりました。（現在は解除済み）また、25日夜から非常に強い風が吹き、佐渡市弾崎では33．2mの最大瞬間風速を観測。新潟市では26日、70代の女性が屋外で作業中に風にあおられ転倒し、足に重傷を負っています。午後には暴風の恐れはなくなりましたが、平地でも雪が降り各地で気温が低下。午後4時ごろに津南町でー3.4℃となるなど厳しい冷え込みとなりました。上・中越では引き続き大雪への警戒が必要で、27日午後6時までの24時間に降る雪の量は中越の山沿いで最大40cm、平地で30cmなどと予想されています。新潟地方気象台は上・中越の山沿いでは26日夜遅くにかけて大雪に、下越と佐渡では26日未明まで高波に警戒を呼びかけています。また、国交省は帰省などで移動の機会が増える年末年始は最新の気象・交通情報を確認し、大雪の恐れがある場合は予定の変更などを検討するよう呼びかけています。