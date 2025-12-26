ABEMAにて、お笑いコンビ・ニューヨークがＭＣを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』（全12回）が、2026年1月6日（火）夜11時より放送される。

【映像】ホスト山本裕典vsカリスマ集団＆ピュア恋フーコック島編

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。1月6日放送回では、看板企画「山本裕典、ホストになる。」の新章「最強カリスマ集団衝突編」が開幕。本企画では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店する様子を完全密着してお届けする。今回は、これまでホストとしての経験を積んできた山本が、“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、全国に展開するホストクラブブランド「エルコレ」内にて、12年連続で売上No.1を誇ってきた一方で、今年に入って営業不振が続く店舗の改革に挑む。店舗には、軍神が現役ホスト時代に「売り上げで一度も勝てなかった」と語る“最強ホスト”を筆頭としたエース集団が在籍。山本が在籍ホストと衝突し「番組降りていい！？」と大激昂するだけでなく、軍神もかつてのライバルに「弟子に、俺に勝たせてみろよ」と煽られる事態に…。シリーズ初となる軍神の敗北が見られるのか、その行方に注目が集まる。

また、セクシー女優が本気で恋人探しに挑む、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？（通称：「ピュア恋」）」の最新シリーズも放送決定した。今回も、恋愛に不器用な彼女たちが織りなす“まっすぐな感情”と“リアルな揺れ”が、新たな感動と波乱を生み出す。

さらに、モーニング娘。の元メンバーでタレントの加護亜依が10代で出産した女性のもとを訪れ、出産までのリアルとその後の人生をレポートする「14才の母」企画など、これまでに人気を集めてきた名企画の新シリーズもお送りするほか、恋愛をテーマとした新たな企画も始動する。さまざまな人物やシーンにスポットを当て、あらゆる角度から人間の『欲望』がにじみ出る瞬間を余すところなくお届けする、本番組ならではのアグレッシブな企画に期待したい。

また初回放送のゲストとして、時東ぁみと榎原依那がスタジオに登場する。今シーズンも毎回個性豊かなゲストたちをスタジオに招き、ニューヨークとさらば青春の光の4名とともに番組にスパイスを加える。

初回収録を終えたニューヨークとさらば青春の光の4名に感想を聞くと、ニューヨーク・嶋佐は「シーズン5は“ギア5”って感じ。よりパワーアップして、どうなっていくか楽しみ」、ニューヨーク・屋敷は「これから楽しみやなと思いました。パワーワードも出ましたからね」と新シーズンへの期待感を寄せた。続けて「山本裕典、ホストになる。最強カリスマ集団衝突編」について、嶋佐は「山本裕典さんは、過去最速でブチ切れてたんじゃないですか」、さらば青春の光・東ブクロは「今回は軍神さんの負け顔が見られるかもしれないな、うまくいかん可能性があるなっていうワクワク感がある」と語り、これまでとは一味違う予想外の展開への驚きをあらわにした。また「ピュア恋」シリーズについて、さらば青春の光・森田は「過去イチおもろかったんちゃうかな。肉眼では捉えきれないぐらい目まぐるしかった（笑）」と熱く語った。

また、「ABEMA」の年末年始特別企画『＃2026年に持ち越したくない〇〇』において、2025年12月28日（日）夜11時59分まで、「山本裕典、ホストになる。」シリーズから、season1の「山本裕典、ホストになる。〜歌舞伎町編〜」、season2の「山本裕典、ホストになる。〜大阪編〜」を全話無料配信中である。

（※）2025年12月19日（金）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式Instagramにて配信した、『愛のハイエナ』シリーズに関連する動画の累計再生数