駅伝界の重鎮２人が２６日、前日に発表された東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の改革について言及した。早大ＯＢの瀬古利彦氏（６９）と、渡辺康幸氏（５２）は２６日、都内で行われたトークショーにゲストとして登場した。

前日２５日には関東学生陸上競技連盟が５年に１度だった記念大会を４年に１度に変更し、出走チーム数も記念大会はこれまでの２３から２６、通常大会も２１から２４に拡大すると発表。２０２８年の第１０４回大会から適用される。

記念大会の第１０４回は予選会から全国の大学が参加可能で、出走チーム数は２６（２５校＋日本学生連合）。通常大会の第１０５回以降は２４チーム（２３校＋関東学生連合）となる。

発表を受けて、イベント後に取材に応じた瀬古氏は「良いことだと思うし、チャンスをランナーに、学生に与える。監督も箱根駅伝に出ると評価される。悪いことは一つもないと思う」と歓迎。

渡辺氏は門戸開放により「初めて出る大学や、これから強化する大学も増えてくると思うので、すごく良い取り組み。慶応大学などは最近出ていないし、あとは（１１年に駅伝部を創設した）芝浦工大とか、新しく出てきそうな大学の可能性が高まったので、それはよかった」と語った。

一方で、渡辺氏は「チーム数が増えると、時間差というか、タスキがつながらない可能性がある。いろいろと大変な部分もあるのではと思う」と取り組むべき課題も指摘していた。