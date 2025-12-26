¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Îà³«ËëÅê¼êá»ØÌ¾¤Ëµ¤¹ç¡Ö¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³«ËëÅê¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î³«ÊüÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¡¢ÀÖÀ±¤éÅê¼ê¿Ø¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë£²·å¾¡Íø¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£±£±¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£·¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤é£³£¶¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎµåÃÄµÏ¿¤â¼ùÎ©¤·¡¢ÈôÌö¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì·³¤ËÄêÃå¤·¤¿£²£°£²£²Ç¯¤«¤éÃå¼Â¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö³«ËëÅê¼ê¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡£¤À¤¬£±£±·î£²£·Æü¤Ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¡Ö»³ºê¤¬ÍèÇ¯¡¢³«Ëë¤ÇÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²þ¤á¤Æ´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡ÖËÍ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Ì¾Á°¤Ï°ì±þ½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤Î½ÅÀÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê·Ð¸³¼Ô¤Î¡Ë¿ûÌî¡ÊÃÒÇ·¡Ë¤µ¤ó¤â¸Í¶¿¡ÊæÆÀ¬¡Ë¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Î£±»î¹ç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ£±»î¹çÌÜ¡£¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Æ±Î½¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢Ç¯Ëö¤Ï£³£°Æü¤Þ¤ÇÎý½¬¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï¡Ê»×¤ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Èá´ê¤Î³«Ëë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤Æ¤±ÃÃÏ£¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¹½¤¨¤À¡£