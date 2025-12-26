増田貴久「ゴチ！」ピタリ賞１００万円の使い道に「どんだけ！？」「初めて聞いた」小芝風花が明かしネット感動

クビ３人が決定した、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」。残留を決めたＮＥＷＳ・増田貴久が過去に獲得したピタリ賞１００万円の使い道について、共演者が明かす一幕があった。

２５日に最終戦４時間ＳＰが放送され、女優の小芝風花、俳優・高橋文哉、「ナインティナイン」矢部浩之の３人が来年は去ることになった。一番最初にクビに確定した小芝が、メンバーにあいさつ。増田へのコメントを求められると「まっすーさん、こんなんですけど（笑い）、とても裏ではまじめで。誰より周りを気にして、盛り上げようってされてる姿がすごく印象的で」と尊敬していたようだ。

続けて「本当に、強運。勝負運がすごく強くて。（ピタリ賞の）１００万円も、この３年だけでも２回くらい見たのかな？そういう時も、みなさんやスタッフさんにお弁当を差し入れされたりとか、ご飯の時もごちそうしてくださったり。本当に周りの方をとっても大事にされる方なんだなって思っております」と語り、増田はさみしそうな表情で聞いていた。

増田の一面に、ネットは感動。「増田さん１００万円差し入れに使ったの…！？どんだけいい人なわけ…！？」「ピタリで取った１００万円でスタッフさんにお弁当差し入れたり、プライベートでご飯奢ったりしてるの増田くんどこまでもいい人」「スタッフさんへのお弁当の差し入れとかご飯代出したりとかいろいろしてるんだね。そういうところ見て心に留めてる風花ちゃんも優しい」「お弁当差し入れって初めて聞いた。風花ちゃんありがとう」などの声が寄せられた。