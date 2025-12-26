しぶんぎ座流星群 について

『しぶんぎ座流星群』は三大流星群のひとつで、《極大期》には１時間あたり

３０個と予想され、冬休みの時期で小中学生にもおススメの流星群です。

《流星出現期間》は１２月２８日（日）～１月１２日（月祝）、最も多くの流星が

期待できる《極大期》は１月４日（日）午前６時頃と予想されています。

流れ星観察の計画を立てよう！

１月１１日までのを画像で掲載しています。

『しぶんぎ座』とは・・・

昔の人は、それぞれ星をつなげて星座を考えました。しかし長い年月が経つと、同じ星が異なる星座に含まれたり、星座の数が多くなり過ぎてしまいました。

そこで、１９２０年代に国際天文学連合（IAU）は「８８の星座」を選定し、その際「しぶんぎ座（四分儀座）」は残念ながら外れ、現代では存在しない星座となっています。

星座としての「しぶんぎ座」はなくなりましたが、「しぶんぎ座」があった方向に放射点があることから、今でも「しぶんぎ座流星群」と呼ばれています。

その放射点は、現在の星座でいうと「うしかい座」と「りゅう座」の境界あたりです。なお「しぶんぎ座」は１８世紀にフランスの天文学者が作りました。

注意）壁面四分儀座（へきめんしぶんぎ座）と呼ばれることもあります。

『しぶんぎ（四分儀）』って何？

「四分儀」は星の高さを測る観測機器です。「象限儀（しょうげんぎ）」とも呼ばれ、『伊能忠敬（1745～1818）』も日本地図を作成するために使っていました。星の高さから、その土地の「緯度」を決めていたそうです。

『しぶんぎ座流星群』を見よう 放射点の方角は？

１）観測に適しているのは、放射点が上がってくる『未明～明け方』です。

２）北東の空の「北斗七星」を探しましょう、近くに放射点があります。

※星座アプリ・星座早見盤を使うと簡単です

３）「北斗七星」「りゅう座」が分からなくても気にすることはありません。

北東の空を中心に空全体を見渡すように観察しましょう。

観察の注意点＆撮影のコツ

冬場ですので防寒対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを15秒～30秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリもあります。

【極大期は満月】月明かりの影響が大きい

「月の満ち欠け」と「しぶんぎ座流星群」の出現時期です。

１月３日（土）満月で、「しぶんぎ座流星群」は１月４日（日）午前６時頃が《極大期》となります。

つまり極大期が満月と重なるため、今回は月明かりの影響が大きく、あまりいい条件ではありません。新春寒波の出現も予想されており無理は禁物です。

しぶんぎ座流星群ギャラリー（写真集）

ＭＢＣ南日本放送の気象予報士『亀田晃一』が過去に撮影した「しぶんぎ座流星群」は画像で掲載しています。

まずは、２０２２年撮影、鹿児島県霧島市から撮影しました。正面に見えるのは「霧島・高千穂峰」です。

続いて、２０２０年撮影

標高５５０ｍの高さにある、鹿児島県鹿屋市輝北天球館から撮影しました。天球館の背景に夜空が広がり、一筋の流れ星が写っています。

正面は「桜島」、鹿児島ならではの１枚。桜島としぶんぎ座流星群

空気が澄んで流れ星観察に適した時期です。各地の名スポットと流れ星の共演も狙ってみたいところです。様々な設定で好みの星の写り具合や色味を探してみてください。寒さとの戦いになりますが、流星群観測にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

県庁所在地の年末年始の予報

流れ星観察の計画を立てよう！ 県庁所在地の年末年始の天気予報（１月１１日まで）を画像で掲載しています。（北海道は札幌と釧路の２か所）

《極大期》の１月４日は太平洋側で晴れマークが多くなっています。

また、元日の未明～明け方も晴れる所が多いので、初日の出を待つ間《しぶんぎ座流星群》を探すのもいいかもしれません。

