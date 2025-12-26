2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のころんが26日、クリエイター活動の11周年記念日を迎えて、YouTube公式チャンネルで17日に発売した2ndフルアルバム「空色エンドロール」の同名の表題曲のミュージックビデオ（MV）を公開した。

同曲は、音楽クリエイターLunaが作詞・作曲を担当。ころんが以前からLunaの楽曲を愛聴していて、「どうしてもお願いしたい」との強い思いからオファーが実現した。約10年間にわたる活動への思いをはじめ、仲間への感謝の気持ちが込められている。ころんは「『空色エンドロール』というタイトルの通りに、これまで関わってくれたすべての人へ向けた、心からの感謝を込めた一曲です」と説明した。

なお、2026年１月3、4日にはさいたまスーパーアリーナで、ワンマンライブ「ころわん！ あけおめライブ2026-in さいたまスーパーアリーナ」を開催する。現在チケットは券売中で、活動11周年を経て次のステージへと進むころんのパフォーマンスに注目が集まっている。

