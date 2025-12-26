“初日の出の名所”として知られたホテルが、休業しているにもかかわらずホームページで予約できる状態だった問題について、26日午後、運営会社の社長を名乗る女性が取材に応じました。

■社長と名乗る女性「ご迷惑をかけました」

“先月から突然、休業状態”の「ホテルニュー大新」。26日午後、運営会社の社長を名乗る女性が取材に応じました。

社長と名乗る女性

「株式会社大新の社長です、よろしくお願いします。今回ご迷惑をかけました」

問題となっているのは“初日の出”の名所、千葉県銚子市にある「ホテルニュー大新」と「大新旅館」です。

銚子市観光協会によりますと、予約客から“ホテル側と連絡が取れない”などの問い合わせが相次いでいるといいます。

犬吠埼温泉協議会・梅津佳弘会長

「長年、地元の方が経営されていたが、去年6月に別の人に譲渡した。中国の方とお聞きしましたけど」

■“突然休業の理由”や“予約客の対応”は…

――去年6月に買収した？

社長と名乗る女性

「そうです。銚子のことが好きで購入した。今後もここで日本の観光とか銚子の発展のために宣伝もしたいし」

静岡県の伊豆の熱川温泉にあるホテル「ホテル玉龍」も経営しているといいますが、こちらも人の出入りはなく、お客さんを取っているようには見受けられませんでした。

“突然休業の理由”について、社長を名乗る女性は。

社長と名乗る女性

「老朽化でリフォームをかけたいので、海外の観光客も減っているので、そのタイミングでリフォームしようかなと。来年の春以降はもっとお客さんが来ればいいかな」

“予約客の対応”については。

――お金を払い済みの人

社長と名乗る女性

「お金は1円ももらってない。宿泊しない限りはうちには1円も入らない。お金に関しては大丈夫、安心してください」

■“衛生状態がひどい”と苦情も

ただ、問題は他にも。近隣住民から“衛生状態がひどい”との苦情も出ていた「ホテルニュー大新」。千葉県によりますと、25日、保健所が立ち入り調査に入ったといいます。

社長と名乗る女性

「掃除しようと思ってたけど（従業員が）掃除してない」

――それは管理するあなたの責任でもある

社長と名乗る女性

「皆さんにご迷惑をかけました。これからは、衛生面とか全部しっかりしてからオープン予定」

そして、最後には。

社長と名乗る女性

「今回、本当にご迷惑をかけましてすみませんでした」

また、休業中にもかかわらずホームページで予約できる状況だったことについては、前の経営者の管理が続いていたことによる「ミス」だと説明しました。