上野動物園「屋外で会えるパンダ」見納め…中国返還に向け室内に　“観覧予約券” 5000円超で転売も…本人確認等厳しくチェック

観覧できるのも残り1カ月となった東京・上野動物園の人気者、ジャイアントパンダのシャオシャオとレイレイ。

しかし、屋外のエリアで会えるのは26日が最後。

ゆっくりと歩いて出てきた4歳のシャオシャオは、おいしそうにササの葉を食べています。

26日は屋外にいる姿を見ることができる最後の日。

中国への返還に向けて検疫の準備などに入るため、27日からの観覧は室内のみとなります。

そのため、2頭が屋外にいる姿を見ようと、多くのパンダファンが上野動物園に訪れていました。

訪れた客からは「動いてて超かわいかったです」「日本からいなくなるのがすごくさみしい」「（外だと）竹を食べる音も聞こえるし、たまに鳴き声とかも聞こえたりした。やっぱりかわいかったです」「外の方がやっぱり楽しんでる感じがする、中よりは。外の方が自然の中という感じもするし、この上野の空気を忘れないでほしい」といった声が聞かれました。

21日までは事前申し込みが不要だったため、パンダをひと目見ようと長蛇の列ができていました。

23日からはインターネットでの事前予約が始まりました。

希望日の1週間前の正午から、観覧予約サイトで申し込みができます。

26日の正午には、2026年1月2日の予約受付が始まりました。

1日最大4800人までということもあり、すぐ完売となる人気ぶりです。

来園客は「予約は大変でしたね」「予約が12時開始だったんですけど、そこで全然つながらなくて、やっとつながったと思ったら全部完売していました」と話しました。

そうした中、お金がかからないはずの観覧予約券がネット上では5000円を超えて転売され、「そんなことをする人は絶対やめてほしいですね…」との声も。

しかし、このような転売チケットは「身分証とか見るので転売無理じゃないかな。チケットに名前が書いてあって、その名前と身分証を照らし合わせていた。一人一人見ていましたね」と話す人がいるように、厳しくチェックされます。

東京都はQRコードの譲渡や転売、営利目的での販売行為を禁止。

観覧チケットを提示する際に本人確認を行うなど、対策をしているということです。