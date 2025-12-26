30代になると周りで結婚する人が増え始めますよね。その流れに乗って「早く結婚したい！」と焦ってしまうと、うまくいかないようで……？ 今回は、焦って結婚した女性が無職の夫に絶望している話をご紹介いたします。

夫が無職に

「周りが結婚ラッシュで焦り始めた私。マッチングアプリに登録して出会った人と、半年で結婚を決めました。そして始まった結婚生活。最初はとても幸せな毎日だったけど、ある日突然『仕事辞めてきた』と夫から言われてあ然としました。なんの相談もなく、いきなり仕事を辞めてくるなんて……。

しばらくは私の収入と貯金を切り崩せばやっていけるけど、夫は『次の仕事を見つけるまで支えてくれよな』『とりあえず生活費は出してくれよ』と偉そうな言い方をしてきてカチンときました。あまりにも自分勝手すぎるし、私をあてにするのもイラッとしますよね……。

次の仕事を見つけると言ったくせに、毎日パチンコに通って夜は飲みに行く夫にウンザリしています。こんな人だと知ってたら結婚なんてしなかったのに……。周りに影響されて焦ってしまった自分を後悔しています」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 周りが結婚ラッシュだと、どうしても焦ってしまいますよね。もっと相手の本質を見極めることができていたら、結婚生活はうまくいっていたかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。