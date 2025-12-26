【拡大画像へ】

ソラジマは、展示イベント「空島浪漫譚 ～SORAJIMA展2026～」を1月31日から2月15日の期間、東京・吉祥寺のGALLERY ZENONにて開催する。

本イベントでは「和風モダン」をテーマに、SORAJIMAの7作品のキャラクターが、本イベントのために新たに描き下ろされた和装ビジュアルで登場。完全描き下ろしイラストの展示やイベント限定グッズの販売、作品世界をモチーフにしたコラボカフェなどが実施される。

【和風モダン描き下ろし参加作品（展示・カフェ・グッズ）】

お求めいただいた暴君陛下の悪女です

無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！

帝国一の悪女に溺愛がとまりません！

君主様に胸やけ

傷だらけ聖女より報復をこめて

禁忌の子

千鶴の夜明け～わたしに一途な旦那さま～

【コラボカフェ参加作品（カフェ・グッズ）】

かたわれ令嬢が男装する理由

死神さまと三年契約

「空島浪漫譚 ～SORAJIMA展2026～」開催概要

イベント名：空島浪漫譚 ～SORAJIMA展2026～

開催期間：2026年1月31日（土）～ 2月15日（日）

休館日：2026年2月10日（火）

営業時間：11:00～18:00（最終入場 17:30）

会場：GALLERY ZENON（ギャラリーゼノン）

住所：東京都武蔵野市吉祥寺南町2-11-1

主催：株式会社ソラジマ

□公式サイト

チケット情報

販売開始：2026年1月15日（木）12:00～

販売形態：全日日時指定制

価格：大人（中学生以上）：1,500円（税込）

※当日券は上記価格に＋200円（税込）で会場販売予定