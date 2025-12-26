リアル展示イベント「空島浪漫譚 ～SORAJIMA展2026～」1月31日・吉祥寺にて開催！ソラジマのWebtoon作品が集結
【空島浪漫譚 ～SORAJIMA展2026～】 開催期間：2026年1月31日～2月15日 会場：GALLERY ZENON（東京都武蔵野市吉祥寺南）
【拡大画像へ】
【拡大画像へ】
ソラジマは、展示イベント「空島浪漫譚 ～SORAJIMA展2026～」を1月31日から2月15日の期間、東京・吉祥寺のGALLERY ZENONにて開催する。
本イベントでは「和風モダン」をテーマに、SORAJIMAの7作品のキャラクターが、本イベントのために新たに描き下ろされた和装ビジュアルで登場。完全描き下ろしイラストの展示やイベント限定グッズの販売、作品世界をモチーフにしたコラボカフェなどが実施される。【和風モダン描き下ろし参加作品（展示・カフェ・グッズ）】
お求めいただいた暴君陛下の悪女です
無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！
帝国一の悪女に溺愛がとまりません！
君主様に胸やけ
傷だらけ聖女より報復をこめて
禁忌の子
千鶴の夜明け～わたしに一途な旦那さま～【コラボカフェ参加作品（カフェ・グッズ）】
かたわれ令嬢が男装する理由
死神さまと三年契約
「空島浪漫譚 ～SORAJIMA展2026～」開催概要
イベント名：空島浪漫譚 ～SORAJIMA展2026～
開催期間：2026年1月31日（土）～ 2月15日（日）
休館日：2026年2月10日（火）
営業時間：11:00～18:00（最終入場 17:30）
会場：GALLERY ZENON（ギャラリーゼノン）
住所：東京都武蔵野市吉祥寺南町2-11-1
主催：株式会社ソラジマ
□公式サイト
チケット情報
販売開始：2026年1月15日（木）12:00～
販売形態：全日日時指定制
価格：大人（中学生以上）：1,500円（税込）
※当日券は上記価格に＋200円（税込）で会場販売予定