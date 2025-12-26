龍宮城が、ニューアルバム『SHIBAI (Deluxe)』を2月25日にCDリリース、2月4日に配信リリースする。また、ジャケット写真も公開され、1月7日に新曲「あっかんべ」を先行配信することも決定した。

本作は、前作のデジタルEP『SHIBAI』に新曲5曲を追加したデラックスアルバムとしてリリース。CDは、11月に開催した『龍宮城 LIVE TOUR 2025 - SHIBAI -』東京 昭和女子大学 人見記念講堂でのライブ映像も収録した完全盤、集合アクリルスタンドやスペシャルグッズを封入したFC盤に加え、今作ではSony Music Shop限定メンバーソロジャケット盤7形態も発売する。本日12月26日20時より、FC盤やソロ盤の予約が開始となる。

また、1月にはCD購入者限定のリリースイベントも開催。2月28日、3月1日には、今年秋に開業となる大型施設TOYOTA ARENA TOKYOでの初の2デイズアリーナ公演も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）