熊本県のPRマスコットキャラクター・くまモンが12月22日、Xを更新。熊本県出身で、シカゴ・ホワイトソックスに入団が決まった村上宗隆（25）にエールを送った。

「な、なんと！！熊本が生んだスーパープロ野球選手・村上宗隆選手の移籍先がシカゴ・ホワイトソックスに決定したモーン！」と投稿されたのは、バットを振りかぶってポーズを決めるくまモンの画像。「来年は、ボクも応援ばしにアメリカ出張かモン！？さっそく知事に相談だモン☆ムネさーん、メジャーリーグでもエイエイモーン！#村上宗隆 選手」と応援メッセージを送った。

【画像】熊本県出身の村上宗隆にエールを送るくまモン（画像はくまモン【公式】Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「来年はレート・フィールドの客席でいきなり団子の売り子をする部長が見られる」「海外出張楽しみかモン」「是非来年シカゴに行こう」「シカゴで熊本のうまかモンをアピールするチャンスだね！」といったコメントが寄せられた。