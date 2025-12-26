南海トラフ巨大地震について、県内の死者数が502人となる新たな被害想定の速報値が発表されました。



2014年の前回調査から100人以上減っています。



南海トラフ巨大地震について、県は2014年に最大死者数を614人とする被害想定をまとめましたが、去年1月の能登半島地震を受け、見直しに着手しています。



きょう（26日）の検討委員会では、新たな被害想定の速報値が報告され、死者数は502人、このうち474人が津波によるものです。





人口減少や、シミュレーション精度の向上により、前回2014年の調査と比べて112人減っています。市町別では周南市が83人、平生町が82人、柳井市が67人、岩国市が66人、防府市が51人、周防大島町が42人などとなり、県東部で多くなっています。また8月に示された市町の最大震度の予測も更新され、柳井市は震度「6強」に、田布施町と平生町は「6弱」に、宇部市、山口市、下松市、阿武町は「5強」に、下関市は「5弱」にそれぞれ引き上げられています。建物の被害は全壊が9536棟、火災による焼失が248棟、半壊は4万9432棟です。（検討委・三浦房紀会長）「津波が到達するまでの時間は相当あるので、その時間をいかに上手く有効に活用するか。誰ひとり残さないことは十分可能で、やらなければならない」県はシミュレーションの精査を進め、来年2月ごろ、ライフラインや経済への影響も含めた被害想定の結果をまとめる方針です。