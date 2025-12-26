巨大水槽で“ウマ”く引き継ぎ！海響館で干支交代式、元日からは特別イベントも
ことしも残すところあと5日、迎春準備が進んでいます。
下関市の海響館では、巨大水槽の中でことしの干支のヘビから来年の干支・ウマへの交代式が行われました。
関門海峡の潮の流れを再現した海響館最大の水槽には、まずヘビの姿をしたダイバーが登場し、8月にリニューアルオープンした海響館の新たな魅力を伝えました。
続いて、来年の干支である巨大なニンジンを背負ったウマダイバーがやってきて、水槽の前に集まった人たちにウマヅラハギに関する問題を出しました。
そしてヘビダイバーからウマダイバーにメダルが手渡され干支の引継ぎをしました。
（来館者）
「干支のメダルが変わるところとか クイズとか出してくれてすごくおもしろかったです」
「初めて見たんですけど、なんか楽しかったですね。子どもがすごく興奮していました」
また２６日から海響館には、ウマヅラハギなどウマにちなんだ生き物が泳いでいる水槽と、フグをモチーフにした大きな「フグ鏡餅」が設置されました。
海響館は年末年始も営業していて、来年の元日から1月4日までは巨大水槽にウマダイバーが登場することになっています。