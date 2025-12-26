女性首相の誕生に物価の高騰、そして災害。2025年も様々なニュースがありました。印象に残っているニュースは何ですか？街の声を聞きました。



（主婦）

「地震かな（あぁ多かったですよね。トカラ列島とか）」



（主婦）

「防災グッズ、備えないといけないかなと思うけどしてないです（避難袋とかは？）ないです（備蓄とか）ないです（良くないですね）」



一方の娘は…





（小学5年生）「（自宅から避難する場所はわかる？どこに避難する）地区公民館（地区公民館とはっきり言えましたね）」（主婦）「いつも、そこに避難なので（しっかりしている小学5年生）」（会社員）「いま、家建てている。来年建つんですけど。それが一番大きかった」物価高騰の中、家を建てた家族。（会社員）「思ったより高かったなというのがありますね（物価高騰の影響でちょっと我慢した所は？）もう、贅沢はいわない。必要最低限。ランニングコストとか。外壁をあまり塗り直さなくていい。そういうのを選んでメーカーを探した」（主婦43歳）「やっぱり高市さん。ずっと応援していた（応援されていた？）旦那は、違うんですけど（どういう所が魅力？）なんか気も強いし（ちょっと物議を醸した働いて働いて働いて…？）大好きです。見習いたい。同じ女性として」刺激を受け、あることに挑戦しているそうです。（主婦43歳）「自動車（運転免許。いいですね。新しいことを始める）大変！戻れるなら20代に戻りたい。試験勉強・・・（頑張りましょう！みんな通っている道ですから）そう。20代にね。43歳は…（そんなに変わってないですから！大丈夫です）本当に？本当に？（よく知らないですけど！）」（自営業60歳）「どうですかね。クマ（クマ。多かったですね）」そんな中、鹿児島でよく現れたのが。（自営業60歳）「サルや出ていましたね。鹿児島も。与次郎あたりも出ているとか。小さい子供さんがいると心配ですよね」（小学4年生＆母親）「ヒカルのオープンマリッジ（ユーチューバーのオープンマリッジが気になったみたいです）」人気のユーチューバーが宣言したオープンマリッジ。恋愛を認めあう夫婦のあり方が気になったようです。（小学4年生）「よくないなと思った。私は、彼氏は一時いらないなと思ったんだよね（いま何年生？）4年生です（4年生で彼氏いるんですか？）」（母親）「いるみたいですよ。彼氏彼女が」（小学4年生）「私は、いないですけど友達にめっちゃいます。クラスに3人ぐらい」（母親）「（私の彼氏、俺の彼女という約束事がいいみたい）そういう感じです」（小学4年生）「だけど、カップルよりか友達の方が気が楽でいい…笑」今どきの小学生は大人びていて驚きました。皆さんにとっての今年一番のニュースは何でしたか？家族で話してみて下さい。