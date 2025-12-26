本日12月26日（金）19時より、課金型ショートドラマ『ロス：タイム：ライフ』をショートドラマアプリ「BUMP」にて独占配信。

本作は、死の瞬間に時間が止まり、これまでの人生で「無駄にしてきた時間＝ロスタイム」が与えられる――という独自の設定で、多くのファンに愛されてきたドラマシリーズ『ロス：タイム：ライフ』の最新作。2003年に筧昌也が短編オリジナル企画として発案・制作し、2008年に地上波連続ドラマとして放送された。その後も舞台、配信ドラマ、韓国ドラマリメイクなど様々な形で展開されてきた人気タイトルを、スマホ時代に合わせたショートドラマ版として再びコンテンツ化。

TikTokショートドラマアカウント『毎日はにかむ僕たちは。』などを手掛ける日本テレビ縦型専門ブティックの「VIRAL POCKET」プロデューサー陣と、『ロス：タイム：ライフ』原案者で監督の筧、ショートドラマのヒットメーカー・有山周作がタッグを組み、短尺ドラマの新たな可能性に挑む。

■イントロダクション：「港区女子と地下アイドルの人生ロスタイム劇場開幕！」

港区でギャラ飲みに明け暮れる元子役・稲本澪と、地下アイドルグループRGBでセンターに抜擢された中田ハルは、それぞれ不慮の事故で死の瞬間を迎える。ところが、突然、時間が止まる。彼女たちの前に現れたのは、人生の“ロスタイム”を告げるサッカーの審判団。

港区女子篇では、金と承認欲求にまみれた日々の先で澪が「本当に大切なものは何か」と向き合い、地下アイドル篇では、ハルが自分を裏切った相手への復讐にロスタイムを使っていく。スポーツ中継さながらの実況が見守る人生のロスタイムで、二人が下す「最後の精算」とは――。

＜メインキャスト＞

【港区女子篇】

稲本 澪 役：松田るか

さくら 役：桃果

円城 アタル 役：熊木陸斗

【地下アイドル篇】

中田 ハル 役：清宮レイ

小野 アイ 役：三原羽衣

福西 レイナ 役：まいきち

■「港区女子篇」主演：松田るか コメント

お話を頂いた際、「もし今この瞬間、私にロスタイムが与えられるとしたら一体何時間…いや、何日ぐらいになるんだろうか」と、ソファでぐうたら過ごした時間に誇りすら抱いてしまいました。

しかし撮影期間においてロスタイムは頂けないので、限られた時間を無駄にしないよう、筧さんをはじめ、スタッフの皆様と極力対話を重ねて撮影に挑みました。

不条理な世の中を懸命に生きる澪を追体験しながら、ご自身の"今"について思いを巡らせてはいかがでしょうか。

■「地下アイドル篇」主演：清宮レイ コメント

中田ハルを演じました、清宮レイです。

ハルの人生最期に与えられたロスタイムを、私自身の経験と重ねながら、彼女のために必死に生きました。

是非、最後まで観ていただきたいです。

よろしくお願いします！

■原案・「港区女子篇」監督：筧昌也 コメント

なんと15年ぶりに復活です。この年月、自分は家族を持ち、震災や疫病禍もありました。死生観が一変しました。スマホとSNSで世界が近くなりました。一方、若手業界人や俳優たちから「大好きで学生時代、観てました！」と勇気をもらいつづけた15年間でもありました。今こそ、この作品を再生させ、世界に魅力を広めたいと思い、約2年かけて完全新作の公開にこぎつけました。タイパ時代の現代！「ロスタイム」だからこそショートドラマが最適解だと思い至りました。日々、時間に追われる皆さん。果たして「無駄な時間」などあると思われますか？答え合わせのためにも是非、「ロス：タイム：ライフ」ご覧ください。

■「地下アイドル篇」監督：有山周作 コメント

あの「ロス：タイム：ライフ」を原案者の筧監督とご一緒できるとは思ってもいませんでした。しかも主演は清宮レイさん。「これが自分のロスタイムなのかな」と舞い上がった気持ちを抱きながら撮影をしていましたが、清宮レイさん、三原羽衣さん、まいきちさんはじめ出演者たちの光り輝くお芝居に魅せられました。「まだ終わるわけにはいかない！」と思い、今、勝手に延長戦を始めてます。おかげさまで、今までにない面白さを持ったショートドラマが出来上がったと自負しております。「港区女子篇」「地下アイドル篇」とぜひ二本通して観てください。そして、全ての方に感謝申し上げます。ありがとうございます。

■日本テレビ プロデューサー 平岡辰太朗 コメント

本作は、ミリアゴンスタジオ社との企画相談から始まり、長い時間をかけて丁寧に積み上げてきた渾身の作品です。『ロス：タイム：ライフ』という人気シリーズを、ショートドラマという新たなフォーマットでどう表現するか--その挑戦に真正面から向き合いました。死の瞬間に時間が止まり“ロスタイム”が与えられるという非日常の中に、私たちの日常にも通じるリアルな感情や葛藤が詰まっています。ぜひ、登場人物たちの物語に自身を重ねながらお楽しみください。

■日本テレビ プロデューサー 井上直也 コメント

私が学生時代にテレビで熱中した『ロス：タイム：ライフ』の制作に携われ、大変光栄です。

原案者・監督陣と共に、この人気シリーズをショートドラマとして蘇らせるため、企画立ち上げから脚本の細部まで、長い時間をかけて丁寧に練り上げました 。ロスタイムという非日常的な設定の中には、私たちの日常にも通じるリアルな感情が詰まっています。主演の松田るかさん、清宮レイさんをはじめとするキャストの熱演を、ぜひBUMPでお楽しみください。

■番組概要

『ロス：タイム：ライフ』全29話

12月26日（金）19時より「BUMP」にて全話配信スタート

◆出演者：

「港区女子篇」

松田るか、桃果、熊木陸斗、松田佳央理、入絵加奈子、口笛なるお（わらふぢなるお）

「地下アイドル篇」

清宮レイ、三原羽衣、まいきち、海上学彦、スザキ、雨宮萌果、土佐和成

◆監督/脚本：

「港区女子篇」

監督・脚本：筧昌也

「地下アイドル篇」

監督：有山周作

脚本：こま、筧昌也

◆企画・プロデュース：平岡辰太朗、井上直也

◆プロデューサー：角谷亜紀、森鷹平（レプロエンタテインメント）

◆ラインプロデューサー：関根大介（タグダムエージェンシー）

◆企画協力：ミリアゴンスタジオ

◆制作協力：タグダムエージェンシー

◆制作プロダクション：レプロエンタテインメント

◆製作著作：日本テレビ

※推奨ハッシュタグ ＃ロスタイムライフ