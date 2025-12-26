Èá´ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ø¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡¦·§ËÜ¸©ÂåÉ½ÂçÄÅ¤¬Îý½¬»î¹ç
28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·§ËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÄÅ¹â¹»¡£½µËö¤Ë¶å½£¤ÎÂåÉ½¹»¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èá´ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÄÅ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÉô¡¡Ê¡Åçµþ¼¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤¬²ÝÂê¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é ¥·¥åー¥ÈÎý½¬¤ÎÎÌ¤ò¥Áー¥à¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¶å½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂåÉ½¹»¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹±Îã¤Î¹ç½É¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡¢ÂçÄÅ¤ÏºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼ê¤ÏÄ¹ºêÂåÉ½¤Ç½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ç¤¹¡£ÂçÄÅ¤Ï½ª»Ï¥Üー¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¹ª¤ß¤Ê¥µ¥Ã¥«ー¤òÅ¸³«¡£Á°È¾¤ò2ÂÐ1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÊ¡Åçµþ¼¡Áª¼ê¤¬¼«¤é¤Î¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¥¨ー¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤Î»³²¼¸×ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥´ー¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÄ¹ºêÂåÉ½¤ò°µÅÝ¤·5ÂÐ1¤Ç²÷¾¡¡£
¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ç½ÉÃæ¤Î3»î¹çÁ´¤Æ¤ÇÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢»³²¼¸×ÂÀÏºÁª¼ê¤âÁ´»î¹ç¤Ç¥´ー¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÀÅÀ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤¬1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯Á´¹ñÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÆâ³°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï28Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÂçÄÅ¤Î½éÀï¤Ï29Æü¤ÇËÌ³¤Æ»ÂåÉ½¤ÎËÌ³¤¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
KKT¤Ç¤Ï¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£