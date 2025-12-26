帰省の時期を直撃している強烈な寒気。大雪の見通しと、そして年末年始の天気を森田正光気象予報士が解説します。

【大雪や猛吹雪に警戒】全国の大雪・雨の予想シミュレーションをCGで確認

日本海側はあすにかけ猛吹雪に

森田正光 気象予報士：

大雪が予想されるとき、気象予報士は日本海にどのくらい雪雲があるかをみるのですが、26日正午時点で雪雲が大量発生しています。

さらに、渤海湾から東シナ海にかけても雪雲があり、寒気がものすごい勢いで日本列島に流れ込んでいることがわかります。

西高東低の冬型の気圧配置で、等圧線の間隔も狭いため、風も強い状況です。

山内あゆキャスター：

今後はどう変わっていくのでしょうか。

森田気象予報士：

26日午後6時以降、日本海側の雪雲はだんだん時間とともに少なくなっていきますので、27日の後半は雪は小降りになるところもあるのではないかと思います。

とはいえ、27日までに北陸で40cm、東北地方の北部で70cmくらい積もる予想となっていて、暴風雪になることは間違いありません。

年末年始は太平洋側では基本的に晴れが続きますが、日本海側は雪や雨が降ることになるでしょう。