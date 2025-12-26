TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

あす27日（土）から年末年始のお休みという方も多いかもしれません。あす27日（土）も北日本を中心に冬型の気圧配置が続く見通しで、北日本〜北陸では大雪や猛吹雪に警戒が必要です。

【大雪や猛吹雪に警戒】全国の大雪・雨の予想シミュレーションをCGで確認

交通機関が大きく乱れるおそれがありますので、最新の情報をこまめにご確認ください。帰省など移動の多い時期です。スリップ事故や立ち往生などの交通障害にも警戒が必要です。一方、西からは段々と高気圧が移動してくるため、西日本は天気が回復へと向かいそうです。

雪や雨と風の予想

きょう26日（金）夕方ごろまでが雨や雪のピークとみていますが、ピークを過ぎたあとも夜にかけて雪が降り続く予想です。あす27日（土）になると山陰の雪は次第に止んできそうですが、北陸〜北日本では断続的に雪が降るでしょう。また、車の運転が困難になるくらいの暴風にも警戒が必要です。

あす27日（土）の全国天気

北日本や北陸は雪や吹雪で、山沿いを中心に積雪が急増するおそれがあります。西日本や太平洋側は、きょう26日（月）より晴れる時間が長くなりそうです。

あす27日（土）の予想最低気温

朝は全国的に厳しい冷え込みとなるでしょう。最低気温は名古屋で0℃、東京都心は1℃など、今シーズンこれまでで一番の冷え込みとなりそうです。雪や雨が降った所では、路面の凍結にご注意ください。

あす27日（土）の予想最高気温

晴れる地域も含めて、10℃に届かない所が多いでしょう。東京都心も9℃と空気の冷たい一日になりそうです。

【あす27日（土）の各地の予想最高気温】
札幌　：-4℃　釧路　：-2℃
青森　： 0℃　盛岡　： 1℃
仙台　： 5℃　新潟　： 6℃
長野　： 2℃　金沢　： 6℃
名古屋： 7℃　東京　： 9℃
大阪　： 9℃　岡山　：10℃
広島　： 9℃　松江　： 7℃
高知　：11℃　福岡　： 8℃
鹿児島：11℃　那覇　：20℃

【風の予想】
▼26日（金）に予想される最大風速（最大瞬間風速）
北海道　20メートル（30メートル）
東北　　20メートル（30メートル）
北陸　　18メートル（30メートル）

▼27日（土）に予想される最大風速（最大瞬間風速）
北海道　18メートル（30メートル）

【波の予想】
▼26日（金）に予想される波の高さ
東北　　6メートル
北陸　　6メートル
近畿　　6メートル　うねりを伴う

▼27日（土）に予想される波の高さ
北陸　　6メートル　うねりを伴う

【雪の予想】
▼26日（金）18時〜27日（土）18時に予想される24時間降雪量（多い所）
北海道　　50センチ
東北　　　70センチ
関東甲信　15センチ
北陸　　　40センチ
中国　　　15センチ