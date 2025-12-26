あす27日（土）から年末年始のお休みという方も多いかもしれません。あす27日（土）も北日本を中心に冬型の気圧配置が続く見通しで、北日本〜北陸では大雪や猛吹雪に警戒が必要です。

【大雪や猛吹雪に警戒】全国の大雪・雨の予想シミュレーションをCGで確認

交通機関が大きく乱れるおそれがありますので、最新の情報をこまめにご確認ください。帰省など移動の多い時期です。スリップ事故や立ち往生などの交通障害にも警戒が必要です。一方、西からは段々と高気圧が移動してくるため、西日本は天気が回復へと向かいそうです。

雪や雨と風の予想

きょう26日（金）夕方ごろまでが雨や雪のピークとみていますが、ピークを過ぎたあとも夜にかけて雪が降り続く予想です。あす27日（土）になると山陰の雪は次第に止んできそうですが、北陸〜北日本では断続的に雪が降るでしょう。また、車の運転が困難になるくらいの暴風にも警戒が必要です。

あす27日（土）の全国天気

北日本や北陸は雪や吹雪で、山沿いを中心に積雪が急増するおそれがあります。西日本や太平洋側は、きょう26日（月）より晴れる時間が長くなりそうです。

あす27日（土）の予想最低気温

朝は全国的に厳しい冷え込みとなるでしょう。最低気温は名古屋で0℃、東京都心は1℃など、今シーズンこれまでで一番の冷え込みとなりそうです。雪や雨が降った所では、路面の凍結にご注意ください。

あす27日（土）の予想最高気温

晴れる地域も含めて、10℃に届かない所が多いでしょう。東京都心も9℃と空気の冷たい一日になりそうです。

【あす27日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：-4℃ 釧路 ：-2℃

青森 ： 0℃ 盛岡 ： 1℃

仙台 ： 5℃ 新潟 ： 6℃

長野 ： 2℃ 金沢 ： 6℃

名古屋： 7℃ 東京 ： 9℃

大阪 ： 9℃ 岡山 ：10℃

広島 ： 9℃ 松江 ： 7℃

高知 ：11℃ 福岡 ： 8℃

鹿児島：11℃ 那覇 ：20℃

【風の予想】

▼26日（金）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道 20メートル（30メートル）

東北 20メートル（30メートル）

北陸 18メートル（30メートル）



▼27日（土）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道 18メートル（30メートル）

【波の予想】

▼26日（金）に予想される波の高さ

東北 6メートル

北陸 6メートル

近畿 6メートル うねりを伴う



▼27日（土）に予想される波の高さ

北陸 6メートル うねりを伴う

【雪の予想】

▼26日（金）18時〜27日（土）18時に予想される24時間降雪量（多い所）

北海道 50センチ

東北 70センチ

関東甲信 15センチ

北陸 40センチ

中国 15センチ