12月24日、元EXILEのパフォーマー・黒木啓司の妻であり、実業家でタレントの宮崎麗果が、Instagramを更新。過去の税務申告について、過少申告を指摘されたことを謝罪した。

「各社の報道によると、宮崎さんは法人税など約1億5000万円を脱税したとして、東京国税庁から刑事告発されたといいます。隠していた所得は、約4億9000万円にも上るとのことです。

自身が経営する会社『Solarie』で、取引先にSNSの運用業務をおこなったと虚偽の領収書を作成させ、架空の業務委託費を計上しており、得た金はブランド品購入などにあてていたとも報じられています。宮崎さんは、Instagramのストーリーズで『過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております』とつづり、必要な修正をおこなっていくと説明していますが、額の大きさや手口の大胆さに、驚きの声が集まっています」（芸能担当記者）

元参院議員の白眞勲氏を父に持ち、セレブタレントとして活躍していた時期もある宮崎。2度の離婚を経て実業家となり、2021年、当時、EXILEのメンバーだった黒木との結婚を発表した。

「宮崎さんはこれまで『年商25億円を稼いでいる』などとと紹介されており、黒木さんが結婚を発表したときは、“逆玉の輿”といわれたこともありました。黒木さんは、結婚翌年に芸能界を引退し、現在は宮崎さんの手がけるコスメブランドのモデルをしたり、植物療法の事業をおこなったりするなど、自身も経営者として活動するようになっています。

夫婦ともに経営が好調だったようで、2人のInstagramでは、セレブな生活ぶりが日々、投稿されていました。5000万円超えの高級外車購入を報告したり、ハイブランドバッグのコレクションを公開したりしてきたほか、ハワイやシンガポールなど、海外にも頻繁に旅行していたようです」（同前）

だが今回、互いのSNSから、そうした華やかな暮らしぶりがうかがえる投稿は、ひっそりと削除されていた。黒木のInstagramでは、2024年9月に投稿されていた、5000万円を超えるロールス・ロイスを納車した様子の動画が削除。宮崎も、2023年3月に投稿した、フェラーリF8の購入報告を削除している。そのほかにも、多数の“セレブ投稿”が削除されている、との指摘があがっている。

だが、消されたのは「セレブ写真」ばかりではなかった。夫婦の子どもたちとの“家族写真”も、軒並み削除されているようだ。Xでは、宮崎への厳しい意見が並んでいる。

《宮崎麗果、インスタの子どもの写真消しまくったらしいけど、子ども守りたいんだったら、せこいことせずきちんと申告納税すべきだった。子どもに恥じぬ親の姿勢を見せるべきだった。》

宮崎は、黒木が3度めの結婚相手であり、5人の実子がいる。

「1人は元夫とともに暮らしているため、宮崎さん夫婦は、4人の子どもと一緒に暮らしています。Instagramでは、夫婦のデート写真や、子どもたちとの家族写真がたびたび投稿されていたのですが、現在は見当たらなくなっています。

過去の投稿では、子どもたちの顔もオープンになっていたため、脱税発覚の影響を考慮して消したと思われます。実際、今回のニュースは、額が額なだけにかなり話題を呼んでいます。当面、SNSは休止状態になってしまうのでは」（前出・芸能担当記者）

実際、子どもたちとの写真は軒並みアカウントから消えており、夫婦の仲のよさそうな写真だけが残っている。子どもたちの笑顔がここにのることは、もうないのだろうか。