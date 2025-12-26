3¤Ä¤Î¹õ¡¦3¤Ä¤Î¸ÄÀ¡£¹õ¤¬¼çÌò¤ÎÏÓ»þ·× 3Áª - ¥ª¥á¥¬¡¢¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¡¢¥·¥ã¥Í¥ë
ÏÓ»þ·×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹õ¡×¤Ï¿Íµ¤¤Î¥«¥é¡¼¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥±¡¼¥¹¤«¤é¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Þ¤Ç¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¤¡£»ë³ÐÅª¤Ê°ú¤Äù¤á¡¢ÁÇºà¤Î¼Á´¶¡¢Áõ¤¤¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¨¡¨¡¡¢¤½¤ì¤é¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¥â¡¼¥É¤Ë¤âÅ¾¤ÖÂ¿µÁÅª¤ÊÉ½¸½¤òÀ¸¤à¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊý¸þÀ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤¬¤Ë¤¸¤à3ËÜ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥ª¥á¥¬¤Ï±§Ãè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÇÉ½¤·¡¢¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¤Ï·×´ï¤È¤·¤Æ¤Î»ëÇ§À¤ò¹õ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Ï¹õ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×ÁÛ¤¬¡Ö¹õ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¹õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇØ·Ê¤ÈÂÎ¸³¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¡Ö¹õ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡£
¡û¥ª¥á¥¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥À¡¼¥¯ ¥µ¥¤¥É ¥ª¥Ö ¥¶ ¥à¡¼¥ó¡×¡ÊRef.310.92.44.51.01.002¡Ë
¥ª¥á¥¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥À¡¼¥¯ ¥µ¥¤¥É ¥ª¥Ö ¥¶ ¥à¡¼¥ó¡×¡ÊRef.310.92.44.51.01.002¡Ë
½éÂå¥À¡¼¥¯ ¥µ¥¤¥É ¥ª¥Ö ¥¶ ¥à¡¼¥ó¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£44.25mm¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¶âÂ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀÅ¤«¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤Á¡¢¸÷¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¹õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ï¡Ö·î¤ÎÎ¢Â¦¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¼çÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ü¹Ô¤¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤À¡£Ê¸»úÈ×¤â¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î»Å¾å¤²¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±Ä´¤µ¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¾ðÊó¤ÎÈ½ÆÉÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ ¥ª¥á¥¬ 9900¡×¤À¡£¥¹¥¤¥¹Ï¢Ë®·×ÎÌ¡¦Ç§Äê¶É¡ÊMETAS¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÈÂÑ¼§ÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡£
Ã±¤Ê¤ë¡Ö¹õ¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ò¸½Âå¤ÎÁÇºà¤Èµ»½Ñ¡¢É½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î»Ñ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹õ¤È¤¤¤¦¿§¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¿Í¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ÈÀÅ¤±¤µ¤ò¤Þ¤È¤¦¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤³¤Î¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É ¥ª¥Ö ¥¶ ¥à¡¼¥ó¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â44.25mm¡ß¸ü¤µ15.09mm
É÷ËÉ¡§¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¶¯²½¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡ÊÎ¾ÌÌÌµÈ¿¼Í½èÍý¡Ë
Î¢¤Ö¤¿¡§¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥Ê¥¤¥í¥ó¡ÊÉ½¤Ï¶¯²½¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¢Î¢¤Ï¥é¥Ð¡¼¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§5µ¤°µ
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ ¥ª¥á¥¬ 9900¡×
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡§60»þ´Ö
²Á³Ê¡§221Ëü1,000±ß
¡û¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¡ÖBR-03 Black Matte¡×¡ÊRef.BR03A-BL-CE/SRB¡Ë
¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¡ÖBR-03 Black Matte¡×¡ÊRef.BR03A-BL-CE/SRB¡Ë
BR-03 Black Matte¤Ï¡¢¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö·×´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ»þ·×¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò½ã¿è¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£41mm¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÊÂ¤Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥È¤ò»×¤ï¤»¤ëÂ¤·Á¤ò»ý¤Á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£¹õ¤È¤¤¤¦¿§¤ò»ëÇ§À¤Èµ¡Ç½À¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤È²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ³Ê¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Ê¸»úÈ×¤Ç¤ÏÇò¤¤¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¤È¥Ð¡¼¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬¹õÃÏ¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º½Ö»þ¤Ë»þ¹ï¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥ß¥Î¥Ð¡ÊÃß¸÷ÅÉÎÁ¡Ë¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¿Ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢°Å½ê¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ BR-CAL.302-1¡×¤ÏÌó54»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â½½Ê¬¤À¡£
¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Î¹â¤¤ÂÑ½ýÀ¤È¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î·Ú¤¤ÁõÃå´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤ä¤¹¤¤1ËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BR-03 Black Matte¤Î¹õ¤Ï¡Öµ¡Ç½¤Î¤¿¤á¤Î¿§¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤ä¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÏÓ¸µ¤Ç¹¤¬¤ë¡£
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§Éý41mm¡ß¸ü¤µ10.6mm
É÷ËÉ¡§È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯
ËÉ¿åÀÇ½¡§100m
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ BR-CAL.302-1¡×
²Á³Ê¡§61Ëü6,000±ß
¡û¥·¥ã¥Í¥ë¡ÖJ12 ¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 12.1, 38mm¡×¡ÊRef.H5697¡Ë
¥·¥ã¥Í¥ë¡ÖJ12 ¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 12.1, 38mm¡×¡ÊRef.H5697¡Ë
¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¹âÂÑÀ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸÷¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¿¼¤¤É½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¼Á´¶¤Ï±ð¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£38mm¤Î¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ï¶áÇ¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÁõÃå´¶¤¬¤è¤¤¡£
¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¿Ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Êµ±¤¤À¤¬»ëÇ§À¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢Á´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë¤ä¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¥ê¥å¡¼¥º¡¢200mËÉ¿å¤Ê¤É¥À¥¤¥Ð¡¼¥ºÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¡¢µ¡Ç½À¤È¥·¥ã¥Í¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÈþ¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¹õ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 12.1¡×¤Ï¡¢Ìó70»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥í¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡£¥Õ¥ë¤Ë´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢Ìó3Æü´Ö¡¢ÃåÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¹õ¡×¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤äÌµ¹ü¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò±Ç¤¹¿§¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¾ð½ïÅª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£Âç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê1ËÜ¤À¡£
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§¹âÂÑÀ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§·Â38mm¡ß¸ü¤µ12.6mm
É÷ËÉ¡§¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
Î¢¤Ö¤¿¡§¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯
ËÉ¿åÀÇ½¡§200m
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 12.1¡×
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡§Ìó70»þ´Ö
²Á³Ê¡§132Ëü±ß
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊý¸þÀ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤¬¤Ë¤¸¤à3ËÜ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥ª¥á¥¬¤Ï±§Ãè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÇÉ½¤·¡¢¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¤Ï·×´ï¤È¤·¤Æ¤Î»ëÇ§À¤ò¹õ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Ï¹õ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×ÁÛ¤¬¡Ö¹õ¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¹õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇØ·Ê¤ÈÂÎ¸³¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¡Ö¹õ¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡£
¥ª¥á¥¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥À¡¼¥¯ ¥µ¥¤¥É ¥ª¥Ö ¥¶ ¥à¡¼¥ó¡×¡ÊRef.310.92.44.51.01.002¡Ë
½éÂå¥À¡¼¥¯ ¥µ¥¤¥É ¥ª¥Ö ¥¶ ¥à¡¼¥ó¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£44.25mm¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¶âÂ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀÅ¤«¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤Á¡¢¸÷¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¹õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ï¡Ö·î¤ÎÎ¢Â¦¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¼çÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±ü¹Ô¤¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤À¡£Ê¸»úÈ×¤â¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î»Å¾å¤²¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±Ä´¤µ¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¾ðÊó¤ÎÈ½ÆÉÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ ¥ª¥á¥¬ 9900¡×¤À¡£¥¹¥¤¥¹Ï¢Ë®·×ÎÌ¡¦Ç§Äê¶É¡ÊMETAS¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÈÂÑ¼§ÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡£
Ã±¤Ê¤ë¡Ö¹õ¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ò¸½Âå¤ÎÁÇºà¤Èµ»½Ñ¡¢É½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î»Ñ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹õ¤È¤¤¤¦¿§¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¿Í¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ÈÀÅ¤±¤µ¤ò¤Þ¤È¤¦¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤³¤Î¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É ¥ª¥Ö ¥¶ ¥à¡¼¥ó¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â44.25mm¡ß¸ü¤µ15.09mm
É÷ËÉ¡§¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¶¯²½¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡ÊÎ¾ÌÌÌµÈ¿¼Í½èÍý¡Ë
Î¢¤Ö¤¿¡§¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥Ê¥¤¥í¥ó¡ÊÉ½¤Ï¶¯²½¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¢Î¢¤Ï¥é¥Ð¡¼¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§5µ¤°µ
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ ¥ª¥á¥¬ 9900¡×
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡§60»þ´Ö
²Á³Ê¡§221Ëü1,000±ß
¡û¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¡ÖBR-03 Black Matte¡×¡ÊRef.BR03A-BL-CE/SRB¡Ë
¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¡ÖBR-03 Black Matte¡×¡ÊRef.BR03A-BL-CE/SRB¡Ë
BR-03 Black Matte¤Ï¡¢¥Ù¥ë¡õ¥í¥¹¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö·×´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ»þ·×¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò½ã¿è¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£41mm¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÊÂ¤Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥È¤ò»×¤ï¤»¤ëÂ¤·Á¤ò»ý¤Á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£¹õ¤È¤¤¤¦¿§¤ò»ëÇ§À¤Èµ¡Ç½À¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤È²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ³Ê¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Ê¸»úÈ×¤Ç¤ÏÇò¤¤¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¤È¥Ð¡¼¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬¹õÃÏ¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º½Ö»þ¤Ë»þ¹ï¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥ß¥Î¥Ð¡ÊÃß¸÷ÅÉÎÁ¡Ë¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¿Ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢°Å½ê¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ BR-CAL.302-1¡×¤ÏÌó54»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â½½Ê¬¤À¡£
¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Î¹â¤¤ÂÑ½ýÀ¤È¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î·Ú¤¤ÁõÃå´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤ä¤¹¤¤1ËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BR-03 Black Matte¤Î¹õ¤Ï¡Öµ¡Ç½¤Î¤¿¤á¤Î¿§¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤ä¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÏÓ¸µ¤Ç¹¤¬¤ë¡£
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§Éý41mm¡ß¸ü¤µ10.6mm
É÷ËÉ¡§È¿¼ÍËÉ»ß¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯
ËÉ¿åÀÇ½¡§100m
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ BR-CAL.302-1¡×
²Á³Ê¡§61Ëü6,000±ß
¡û¥·¥ã¥Í¥ë¡ÖJ12 ¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 12.1, 38mm¡×¡ÊRef.H5697¡Ë
¥·¥ã¥Í¥ë¡ÖJ12 ¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 12.1, 38mm¡×¡ÊRef.H5697¡Ë
¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¹âÂÑÀ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸÷¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¿¼¤¤É½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¼Á´¶¤Ï±ð¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£38mm¤Î¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ï¶áÇ¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÁõÃå´¶¤¬¤è¤¤¡£
¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¿Ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Êµ±¤¤À¤¬»ëÇ§À¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢Á´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÕ²óÅ¾ËÉ»ß¥Ù¥¼¥ë¤ä¤Í¤¸¹þ¤ß¼°¥ê¥å¡¼¥º¡¢200mËÉ¿å¤Ê¤É¥À¥¤¥Ð¡¼¥ºÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤âÈ÷¤¨¡¢µ¡Ç½À¤È¥·¥ã¥Í¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÈþ¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¹õ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 12.1¡×¤Ï¡¢Ìó70»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥í¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡£¥Õ¥ë¤Ë´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢Ìó3Æü´Ö¡¢ÃåÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¹õ¡×¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤äÌµ¹ü¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò±Ç¤¹¿§¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿¾ð½ïÅª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£Âç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê1ËÜ¤À¡£
¥±¡¼¥¹ÁÇºà¡§¹âÂÑÀ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§·Â38mm¡ß¸ü¤µ12.6mm
É÷ËÉ¡§¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
Î¢¤Ö¤¿¡§¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯
ËÉ¿åÀÇ½¡§200m
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 12.1¡×
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡§Ìó70»þ´Ö
²Á³Ê¡§132Ëü±ß