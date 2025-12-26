大島優子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/26】12月26日、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）が放送された。AKB48のメドレーに豪華OGが登場し、話題を集めている。

【写真】前田敦子・小嶋陽菜らAKB48“レジェンドOG”が豪華集結

◆AKB48「Mステ」OG登場メドレー話題


AKB48は、「RIVER」「ポニーテールとシュシュ」「ヘビーローテーション」と一斉を風靡した懐かしの楽曲をメドレー形式で披露。パフォーマンスには、OGの高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃、そして「ミュージックステーション」への出演は10年ぶりとなる大島優子も登場した。

「ヘビーローテーション」では、大島が「1・2・3・4」と勢いよく合図し、パワフルなパフォーマンスを披露。最後には、息切れをしつつ「10年ぶりでタモリさんにあえて感無量でした」とコメント。小嶋は、平気な様子で「私は慣れてきたのでまた呼んでくださーい」とマイペースにコメントして会場を和ませた。

この放送を受け、ファンからは「エモすぎる」「ダンスのキレ最高」「感動しました」「また見れるとは」と反響が寄せられている。

◆「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」


総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）

情報：テレビ朝日

