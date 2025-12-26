清水尋也被告、映画「炎上」に出演していた 判決確定で予定通り2026年春公開へ「対応の協議を重ねてまいりました」
【モデルプレス＝2025/12/26】9月3日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也被告が映画『炎上』に出演していることがわかった。12月26日に映画公式サイトにて予定通り2026年春に公開することが発表された。
【写真】清水尋也被告と共同で大麻所持した疑いがある俳優
『炎上』公式サイトでは「本年7月に第一報の情報を解禁し、来春の公開に向けて準備を進めている中、本作に出演している俳優、清水尋也氏の逮捕が報じられました」と清水が本作に出演していることを明かした。「この事態を受け、製作委員会、関係者間で経緯を把握しながら対応の協議を重ねてまいりましたが、先日の判決確定を受け、当初の予定通り来春にて国内劇場公開を決定いたしました」とした上で「皆様のご理解のほど、心よりお願い申し上げます」と伝えた。
清水被告は9月3日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕。24日に保釈金200万円を納付し、保釈された。12月19日には、東京地裁が拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
本作は、長久允監督が映画化するために5年間温めていた企画。主演を女優の森七菜が務める。新宿・歌舞伎町が舞台となっており、リアルさを追求すべく、現地でのロケも実際に敢行。街のありのまま姿を物語に落としこんだ作品となっている。（modelpress編集部）
