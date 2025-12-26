大人世代の服探し →【無印良品】が正解かも！ おしゃれ店員さんに学ぶ「サマ見えコーデ」

おしゃれなコーデを考えるのは難しい……という大人女性は【無印良品】のスタッフ@mujistaff.daimyoさんの着こなしを参考にしてみて。今回は冬のサマ見えコーデをご紹介。カジュアルでも大人らしい上品さを備えているのがポイントです。気になったらぜひ真似してみて。

カジュアルなパーカーを大人顔コーデにシフト

カジュアルでデイリー使いしやすいパーカー。大人が冬コーデに取り入れるなら、上品見えが狙えるネイビーがおすすめ。今季のトレンドカラーとしても注目されており、一点投入でクールな雰囲気をまとえそう。センタープレス入りのかっちりとしたパンツと合わせれば、カジュアルになりすぎずサマ見えする着こなしに。

ジャケットのプラスワンでコーデを格上げ

ボーダーTシャツを使ったカジュアルコーデにきちんと感をプラスするなら、ジャケットを合わせてみるのもアリかも。即大人らしさがUPします。カジュアルコーデにも合わせやすいジャケットを持っていると便利に使えそう。袖をまくってボーダー柄を見せたりあえてカラースニーカーを合わせたりして、抜け感も意識してみて。

