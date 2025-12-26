高慢な嫁「他に男はいくらでもいた」息子の結婚相手に不安。でも → 10年越しに姑が認めた、最高の結末

筆者の知人のエピソードです。長男のお嫁さんは美人なのですが、かなり高慢な態度を取る女性だったそう。そんなお嫁さんが10年後、すっかり謙虚になった理由とは？

イケメンな息子の嫁

私は成人した3人の息子がいる主婦です。

親の私が言うのも難ですが、長男はなかなかのイケメンに育ちました。

そんな息子も30歳を過ぎ、いよいよ結婚することに。

挨拶に訪れた女性は、これまたかなりの美人で、息子も相当惚れ込んでいるようでした。

ただ気になるのは、嫁には少し自信過剰なところがあるようなのです。

私に向かって「他に結婚したがっている男性はいくらでもいました」と言ったり、「息子さんのお給料が減って、私に服を買えなくなったら別れます」「家事はしません。『家事代行サービスを頼んでくれないなら結婚しない』と息子さんと約束しました」と言ったり。

思わず息子に「あんた、本当にあの子でいいの？」と尋ねたのですが、息子は「いいんだ」と言い張りました。

それなら好きにしなさい、そんな気持ちで息子の結婚を認めたのです。

月日は流れ

結婚後、息子夫婦にも子どもが生まれました。



子どもは双子だったので、育児はかなり大変そう。息子も長期の育休を取り、2人で育児を頑張っていました。

嫁は「家事はしない！」と宣言していたにも関わらず、子どもの離乳食を手作りしたり、子どもの服をミシンで縫ったり。

子どもが生まれて、自分中心だった考え方も少しずつ変わっていったようでした。

そうして月日は流れ、息子夫婦が結婚して10年がたち、気づけば嫁も40歳。

私は嫁から、結婚当初の刺々しさがすっかり消えていることに気が付きました。

「嫁ちゃん最近丸くなったわね」

そう言った私に、嫁は照れくさそうに笑いながら、こんなことを言ったのです。