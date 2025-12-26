新年最初の『それスノ』は“それスノフレンドパーク”第5弾 Snow Manと鈴木亮平・山田裕貴らドラマチームが激突
2026年1月2日17時からの『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）は、“それスノフレンドパーク”第5弾を届ける4時間15分スペシャル。鈴木亮平率いる日曜劇場『リブート』チーム、山田裕貴率いるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームとSnow Manが三つどもえ対決を繰り広げる。
【写真】鈴木亮平や山田裕貴など人気俳優が『それスノ』に登場
1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活し、“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに4回放送されている。
第5弾となる今回は、日曜劇場『リブート』チーム、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームとSnow Manの三つどもえ対決が実現。『リブート』チームは主演の鈴木亮平をはじめ、伊藤英明、黒木メイサ、野呂佳代、津田篤宏（ダイアン）、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』チームは、主演の山田裕貴、鈴木伸之、中村蒼、中島健人、生見愛瑠と、俳優陣が勢ぞろい。
支配人は深澤辰哉が、副支配人は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
チームの垣根を超えたお祭り騒ぎに支配人の深澤も大混乱の展開に…？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて2026年1月2日17時放送。
