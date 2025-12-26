¡ÚM¥¹¥ÆSUPER LIVE¡Û10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡¢AKB48¡Ö¥Ø¥Ó¥í¥Æ¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡©¡×¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Æáã¤ì¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤¬¡¢26Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¸å4¡§30¡Á¸å11¡§10¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û´ñÀ×¤ÎÉü³è¡ª¤¢¤Ä¤æ¤¦¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤½¤í¤¤W¥»¥ó¥¿¡¼¶ÊÈäÏª
¡¡20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖRIVER¡Á¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡Á¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØM¥¹¥Æ¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤ëÂçÅç¤¬¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤È²ÎÀ¼¤Ç°µ´¬¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¾å¤²¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£²Î¾§¸å¡¢ÂçÅç¤ÏÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¨¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂçÅçÍ¥»ÒÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡©¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤·¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¹¤®¤ë!!!¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¿ïÊ¬¤¿¤Ä¤·¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¶È¤âË»¤·¤½¤¦¤ÊÃæ¤¢¤ó¤À¤±Æ°¤±¤ë¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¥¹¥´¥¤¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤Æáã¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¡×¤¬X¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï¡¢21Ç¯7·î29Æü¤ËÎÓ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯1·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯5·î27Æü¤ËÂè2»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë½¸·ë¡£ºÆÊüÁ÷¤Ê¤·¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¤Ê¤·¤Î¡È¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÇòÇ®¤ÎÀ¸¥é¥¤¥Ö¡É¤ò¡¢6»þ´Ö40Ê¬¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
