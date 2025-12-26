森香澄が、男性を落とす仕草を披露。千鳥のノブが「ズキューン」とノックアウトされてしまう一幕があった。

【映像】森香澄の男を落とす仕草やランジェリー姿

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティ。千鳥がMCを務める。

この日は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画「今年の好感度 今年のうちに！ ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、森香澄が登場した。

今年は、日経トレンディが選ぶ「2025年 今年の顔」に選出され、ドラマ主演を務めるなど、多忙を極める生活を送ってきた森。ノブから「悩みとかはあるの」と聞かれると、「あざといがよくわからなくなってきました」と自身がブレイクするきっかけとなった「あざとい」について悩んでいることを告白した。

実は、もともと自然にやっていたことが「あざとい」と言われるようになったという森。モテる、あざといキャラが定着し、「モテ仕草を教えてください。男性を落とす方法を聞かれすぎて“あざとい”が面白いものなのか、怖いものなのか、可愛いものなのかがよくわからなくなってきました」と心情を吐露した。

これを受けて、ノブは顔をゆがめながら「どういうこと？」と質問。森が説明するも、ノブは「わからん」の一点張り。そこでノブは「今まで、男を落とすときにしてた仕草してみて」とリクエスト。森は、両手で顔を包みノブを見つめる仕草、さらにウィンクも披露。これ受けてノブは「ズキューン！」と心を撃ち抜かれてしまった。