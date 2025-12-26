クマが家の手すりをくぐりバルコニーに侵入…ハチミツが狙われる　被害は翌日にも　住人「食べ尽くされた」　トルコ

トルコの住宅で目撃されたのは、招かれざる客“クマ”です。

クマは2階のバルコニーの木枠を破壊すると、手すりをくぐり、器用に侵入。

一体、何をしにきたのでしょうか。

その目的は、画面手前に設置されたハチの巣箱。

クマはハチミツを狙いにやってきたのです。

“冬眠前の栄養補給”と言わんばかりに、一心不乱にハチミツを食べるクマ。

しばらくすると満足したのか、手すりをくぐり去っていきました。

被害にあった住人：

クマはここから足をかけて登ってきたのです。蜂の巣箱を確認したら悲惨な状態でした。

クマが現れたバルコニーには、ひっくり返されたハチの巣箱のほかに、割られた窓ガラスの破片が散乱するなど、荒らされた様子が生々しく残されていました。

さらに、クマは翌日にも現れました。

同じ個体なのかハチミツを狙いバルコニーに侵入、そして、気が済むまでハチミツをたいらげると、またしても手すりをくぐり立ち去りました。

被害にあった住人：

蜂蜜はクマに食べ尽くされてしまいました。この近所でも同様の被害が出ていて、クマ対策を取らないといけません。