クマが家の手すりをくぐりバルコニーに侵入…ハチミツが狙われる 被害は翌日にも 住人「食べ尽くされた」 トルコ
トルコの住宅で目撃されたのは、招かれざる客“クマ”です。
クマは2階のバルコニーの木枠を破壊すると、手すりをくぐり、器用に侵入。
一体、何をしにきたのでしょうか。
その目的は、画面手前に設置されたハチの巣箱。
クマはハチミツを狙いにやってきたのです。
“冬眠前の栄養補給”と言わんばかりに、一心不乱にハチミツを食べるクマ。
しばらくすると満足したのか、手すりをくぐり去っていきました。
被害にあった住人：
クマはここから足をかけて登ってきたのです。蜂の巣箱を確認したら悲惨な状態でした。
クマが現れたバルコニーには、ひっくり返されたハチの巣箱のほかに、割られた窓ガラスの破片が散乱するなど、荒らされた様子が生々しく残されていました。
さらに、クマは翌日にも現れました。
同じ個体なのかハチミツを狙いバルコニーに侵入、そして、気が済むまでハチミツをたいらげると、またしても手すりをくぐり立ち去りました。
被害にあった住人：
蜂蜜はクマに食べ尽くされてしまいました。この近所でも同様の被害が出ていて、クマ対策を取らないといけません。