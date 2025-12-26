与田祐希が、乃木坂46の井上和とクリスマスイルミネーションを見に行ったときの写真を自身のInstagramに公開している。

（関連：【画像】与田祐希&井上和、ファン歓喜の密着ショット）

与田は、六本木ヒルズの「けやき坂イルミネーション」で撮影した井上と頬を寄せ合うショットのほか、与田がクリスマスツリーと一緒に写ったソロショット、「最後の動画セミの鳴き声がしてる気がするよね」と綴った季節外れの夏にサンタクロースの格好でプレゼントを担いだ動画や写真など、様々なバリエーションのクリスマスショットをアップした。

この投稿にファンからは「よだなぎ最高ですね」「どれもビジュが爆発してる」「よだサンタ最高」「天使やないかい」などのコメントが寄せられている。

また、与田と井上の密着ショットについては、写真撮影を頼まれたカップルに対抗心を燃やした結果距離が近くなったと、井上がパーソナリティを務める『乃木坂46のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）の12月17日放送回で明かした（※1）。

※1：https://www.oricon.co.jp/news/2425621/full/

（文=リアルサウンド編集部）