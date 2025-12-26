福岡が主将DF奈良竜樹との契約更新を発表！…今季は長期離脱から復帰し公式戦19試合出場

アビスパ福岡は26日、DF奈良竜樹と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。



奈良は1993年9月19日生まれの現在32歳。コンサドーレ札幌（現：北海道コンサドーレ札幌）の下部組織出身で、2011年にトップチームデビューを飾ると、その後はFC東京や川崎フロンターレ、鹿島アントラーズでプレーし、2021年に福岡へレンタルで加入した。翌年に完全移籍への移行が発表され、ここまで公式戦通算122試合に出場し1ゴールをマークしている。



現在はチームのキャプテンを務めている奈良。今シーズンは7月に長期離脱から復帰し、明治安田J1リーグで16試合、JリーグYBCルヴァンカップで2試合、天皇杯で1試合に出場した。