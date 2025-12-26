イタリアの地で躍動。マドリーが買い戻しオプション行使で逸材MFを来夏に呼び戻しか
レアル・マドリーはアルゼンチン代表MFニコ・パスを呼び戻すことを決意したようだ。
パスは、マドリーの下部組織で育ち、2023-24シーズンにトップチームデビューを飾る。24年夏に元スペイン代表のセスク・ファブレガス監督が率いるセリエAのコモへ移籍し、１年目はリーグ戦35試合で６ゴール・９アシストと活躍。今季もここまで15試合に出場し、５ゴール・５アシストを記録している。
21歳MFの市場価値は年々高まっており、サッカー専門統計メディア『トランスファーマルクト』によれば、パスの現在の市場価値は6500万ユーロ（約119億6700万円）だ。
パスとコモの契約は28年６月末まで残されているが、スペイン紙『AS』によると「マドリーは900万ユーロ（約16億5700万円）での買い戻し条項を保有」しており、そのオプションは27年まで有効だが、マドリーは６月にパスを呼び戻すことを決めていると報じた。
また同紙は、「マドリーはアルゼンチン代表MFを売却して利益を得ることは一切考えておらず、チームに残ることになる」と伝えている。
セスク監督のもとで活躍を続ける逸材は、マドリーに復帰することになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
パスは、マドリーの下部組織で育ち、2023-24シーズンにトップチームデビューを飾る。24年夏に元スペイン代表のセスク・ファブレガス監督が率いるセリエAのコモへ移籍し、１年目はリーグ戦35試合で６ゴール・９アシストと活躍。今季もここまで15試合に出場し、５ゴール・５アシストを記録している。
パスとコモの契約は28年６月末まで残されているが、スペイン紙『AS』によると「マドリーは900万ユーロ（約16億5700万円）での買い戻し条項を保有」しており、そのオプションは27年まで有効だが、マドリーは６月にパスを呼び戻すことを決めていると報じた。
また同紙は、「マドリーはアルゼンチン代表MFを売却して利益を得ることは一切考えておらず、チームに残ることになる」と伝えている。
セスク監督のもとで活躍を続ける逸材は、マドリーに復帰することになるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！