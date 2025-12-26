●週末は落ち着いた空模様。ただし朝は水道管凍結のおそれもある厳しい底冷え

●元日は瀬戸内側ほど、初日の出を拝めるチャンス!

●年明けの3が日を過ぎる頃から、再び寒波襲来の可能性。交通情報のこまめな確認を



きょう26日(金)は未明から断続的に雪雲が流れ込み、徳佐では午前8時に2センチの積雪を観測。

市街地でも雪化粧となりました。



この時間にかけて雪の勢いは落ち着いていますが、日中も冷たい北風が強く吹き最高気温は5度前後。

まるで冷蔵庫の中にいるような、非常に寒い一日となりました。





きょう26日(金)の雪の原因ともなった冬型の気圧配置は長続きせず、あす27日(土)にかけて高気圧に張り出しにより解消へと向かっていきます。





この週末、県内は高気圧に覆われて落ち着いた空模様となりますが、朝の厳しい底冷えに注意が必要です。

特にあす27日(土)の朝は山口市内でも、氷点下3度まで気温が下がる予想です。今夜は一段と身体を暖かくしてお休みください。

その後、大晦日にかけて少しずつ寒さは和らぐものの、年明けの3が日を過ぎる頃から再び強い寒波が襲来し、ところどころで雪が舞う可能性もあります。





また元日は緩いながらも冬型の気圧配置で、日本海側ほど雲が広がりやすくなりそうです。

一方で瀬戸内側ほど、初日の出を拝めるチャンスがあると見込んでいます。

雲が増えてくるタイミングは、まだ多少前後する可能性もあるので、今後も最新の予報の随時チェックをお願いします。





さらに年末年始にかけての天気の見通しを、全国の傾向も合わせて見ていくと、年明けは関東から関西にかけて日ざしがよく届く予想です。

ただ3が日の終わりのころになると、強い寒波の影響で雨のマークがついているところが雪へと変わる可能性があります。交通情報もこまめに確認しながら過ごしてください。







あす27日(土)は高気圧に覆われて、瀬戸内側ほど日ざしが届く予想です。よく晴れる分、朝は放射冷却による底冷えが強く、最低気温は山口市内で氷点下3度。広瀬や美祢市では氷点下5度と、山間部ほど水道管や路面の凍結にも注意が必要です。



日中はきょう26日(金)より気温は高くなるものの、それでも最高気温は10度に届かないところが多くなりそうです。





あさって28日(日)も天気は安定しますが、引き続き朝晩の冷え込みにはご注意下さい。

年末にかけて寒さは和らいでいきますが、新年を迎えると雲の目立つ空模様が続く見通し。

さらに3が日を過ぎると、再び強い寒波がやってくる兆しもあります。

帰省ラッシュの時期と寒波襲来のタイミングが重なる可能性もあるので、交通情報の確認もこまめに行いましょう。

健康と交通安全を第一に。皆様良いお年をお迎え下さい。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）