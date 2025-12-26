今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年12月27日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


吉凶が混在する日。偽りの友情は去り、真の友に出会える暗示が。

11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


何かと邪魔が入りがち。家族への相談は延期するのが吉。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


何かとつまずきやすい日。そろそろ軌道修正が必要かも。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


大事な用事を忘れそう。朝一でスケジュールを確認して。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


物欲が満たされる日。さり気なく周囲におねだりしてみよう。

7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


思い通りに行動しよう。自分の幸せを優先すると充実の１日に。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


無邪気な言動が周囲から愛される日。見栄は張らないで。

5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


知識が一気に増える日。知らないことは正直に聞こう。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


友人のおしゃれをチェック。取り入れればセンスアップ確実！

3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


ラッキーが続きそう。ただし今日限定ということを忘れずに。

2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


自慢話が思わぬトラブルを呼びそう。話したくても我慢して。

1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


来年の目標を決める幸運日。周囲に宣言すると前途有望に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)