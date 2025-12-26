「彼氏感えぐいリアコすぎ」菊池風磨、スタッフに優しい気遣い見せる「しかも撮影外で！さすが風磨」
timelesz・菊池風磨さんの1st写真集『Latido』の公式Instagramは12月24日、投稿を更新。菊池さんの優しさが分かるオフショットを公開しました。
【写真】パエリアを取り分ける菊池風磨
コメントでは「風磨くんの表情最高！！」「周りのスタッフへの気遣い素晴らしい それが自然にできちゃうなんてしかも撮影外で！さすが風磨」「彼氏感えぐいリアコすぎ この感じして左利きなのもかわいいしちょっと笑ってるのも口角の上がり方も全部かわいい」「色んなもののサイズ感が大きくてふまが小人に見える、かわいい」「この何とも言えない穏やかで優しくて温かい微笑みがだいすきです」「取り分け侍なもちふまくん可愛いし気配り上手なの流石すぎる」と、称賛や歓喜の声が寄せられました。
「周りのスタッフへの気遣い素晴らしい」同アカウントは「本日はオフショットをお届け こちらは夕食時にパエリアを楽しむ菊池さん。スタッフの分も取り分けてくれるなど、いつも撮影陣全員に気を配ってくれました」とつづり、1枚の写真を投稿。菊池さんがほほ笑みを浮かべながら、皿にパエリアを取り分けています。「2/7(土)に発売される通常版写真集には、まるで一緒に食事しているかのような気分にもなれるカットも収録しています！お楽しみに」と、告知もしました。
「朝バルでピンチョスなどを楽しむ菊池さん」11月15日には「朝バルでピンチョスなどを楽しむ菊池さんの姿をおすそ分け」などとつづり、菊池さんがワイングラスを手に笑顔を見せているオフショットを公開していた同アカウント。とても楽しそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)