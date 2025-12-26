¡Ú¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡ß¤Ò¤í¤æ¤ÂÐÃÌ¡Û¼Ò²ñ¤Î¡Ö¥½¥È¥¬¥ï¡×¤ËÀ¸¤¤ëÆó¿Í¤Î¤æ¤ë¤æ¤ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡¿¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¡×¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É
2025Ç¯11·î¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤Î¡Ø¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¡Ù¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡×¡£¥¦¥§¥ÖÌ¡²è²È¤ÇADHD¤Î¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö¥½¥È¥¬¥ï¡×¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤ëÊýË¡¤ò¤æ¤ë¡Á¤¯¸ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè°ì²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£À¤´Ö¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤«¤é¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿Æó¿Í¤¬¸ì¤ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¹»Ò¤Ã¤ÆÀö¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤ä¤·¤í¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÏÄÁ¤·¤¯Ë¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤Ï¤¤¡¢½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤¤¤ä¡¢Àö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤¨¡¢Àö¤¦¤Ã¤ÆË¹»Ò¤ò¡© Ë¹»Ò¤Ã¤ÆÀö¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¡Ä¡Ä¤¨¤Ã¤È¡¢Ë¹»Ò¤ò¡ÖÀö¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤À¤Ã¤Æ»þ·×¤È¤«¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ã¤ÆÀö¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ë¹»Ò¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢3Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Ã¤«¡¢Ë¹»Ò¤Ã¤ÆÀö¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡ª
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤È¤«¤Ê¤éÀö¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ë¹»Ò¤Ï¡Ä¡Ä¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¡Ö½¤¤¡×¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Î¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ä¡ÄËÜµ¤¤Ç½¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡© »î¤·¤Ëº£LINE¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¼Â¤Ï¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤â¡¢Á°²ó¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤¤¤Ä½¤¨¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤¤¤ä¡¢ËÍ¤ÏÉ¡±ê¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ë¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª ÍÎÉþ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀöÂõ¤¹¤ë¤·¡¢É÷Ï¤¤âÆþ¤ë¤ó¤Ç¡¢½¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ë¹»Ò¤ÏÀö¤¦¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿ôÇ¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç»È¤¤¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡ÀöÂõ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ë¹»Ò¤ò¡ÖÀö¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ADHD¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢Êª»ö¤Î²ò¼á¤È¤«Ê¬Îà¤Î»ÅÊý¤¬Â¾¤Î¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¤Ê¤¡¡£»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤ÇÍ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¡Ö½¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÖË¹»Ò¤¬½¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»×¤¤¹þ¤ß¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤âADHD¤ÎÆÃÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡Ë¹»Ò¤Ã¤Æ°ìÈÖ½¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬Èé¤Î½¤¤¤¬¤³¤â¤ë¤ó¤Ç¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤¢¡¢º£Í§Ã£²¿¿Í¤«¤«¤éLINE¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È½¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¿Í¤Ã¤ÆËÜ²»¤È·ú¤ÆÁ°¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥É¥ó¥Þ¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£ÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤¬µß¤¤¤À¤Ã¤¿
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤È¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡©¡×¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤Ã¤Ý¤¯¿¶Éñ¤¦µ¶ÁõÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£SEGA¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÍ¥½¨¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¾å¼ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÑËÜÊª¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤ÎË¹»Ò¤ÎÏÃ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êª¸À¤¤¤ÎÀá¡¹¤«¤éADHD¤é¤·¤µ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤«¤é¥¬¥ÁADHD¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Í¡¢±¿¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£SEGA¤ÎÌÌÀÜ¤Î¤È¤¤â¡¢¼Ò°÷¤ÎÊý¤¬¤ß¤ó¤ÊËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢°ì¿Í¤À¤±¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆþ¼Ò¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤òADHD¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡¡Â¿Ê¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤é¤¦Í½Äê¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²óÅú¤·¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¿ÇÃÇ½Ð¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÂÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡ADHD¿ÇÃÇ¤Ï¥Æ¥¹¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ç¾ÇÈ¤Î¸¡ºº¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¡£ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ê¸½5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ë¤Î¥ª¥Õ²ñ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤é¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ÏÅÁÀâ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´¶·ã¤Ç¤·¤¿¤Í¡£2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë°é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ÏÉÔÅÐ¹»»ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤Ï¤¤¡¢¥¬¥Á¥Ü¥³¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Ãæ³Ø¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¿Í¤È¤Ð¤Ã¤«¤êÍ·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¯¤À¤é¤ó¡×¤Ã¤Æ¼Ð¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¿¡£¤½¤ê¤ã·ù¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Ï³ä¤È³Ú¤·¤¤³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÃÎÇ½¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬°é¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¸¤á¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¡Ø¥·¥«¥È¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢Ãç´ÖÆâ¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ÆµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¥·¥«¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µë¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯ÈÓ¿©¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤ÏÃ¤À¡£ËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤Ï²£ÉÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀË½ÁöÂ²Ê¸²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥«¥Ä¥¢¥²¥í¡¼¥É¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¾®Æ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤Ä¤â4¡¢5¿Í¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤È³Ø¹»¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤è¤¯¤Ê¤¤¡© ËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥«¥Ä¥¢¥²¤Ï¤Û¤Ü¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤É¤Î²ÈÄí¤â¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¼£°Â¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤È¤«³Ø¹»³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ïµß¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏFBI¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢º£»×¤¨¤ÐÊÑ¤Ê¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡FBI¤¬¥ª¥Õ²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡´°Á´¤Ë¿®¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¡ÖFBI¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¼êÄ¢¤â»ý¤Ã¤Æ¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤Î¿Í¤ËÆ´¤ì¤Æ±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢º£»×¤¨¤Ð¿®¤¸¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¡×
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¼¡¤Î¼ÁÌä¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤Ê¤¤¡ª ´ðËÜ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄ¶´ò¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤¶¡¼¤¹¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡1²¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¡Ö¤¢¤¶¡¼¤¹¡×¡£²¾¤Ë1²¯±ß¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë²¿¤«¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡£´ðËÜ¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤Ã¤ÆÆ¬ÎÉ¤¤¤·¡¢»ñ»º¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡£µ¤Ê¬¤Ç¥Ý¡¼¥ó¤È¡Ö1²¯±ß¤¢¤²¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡ËÍ¤Ç¤â¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë°ìÅÙ¥È¥é¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÐÌý²¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ê¤éµ¤Ê¬¤Ç¤ª¶â¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Facebook¤ÇÃæÅì·Ï¤Î¤½¤ì¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÂç³ØÀ¸¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç1²¯±ß±ç½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÁ´°÷¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ã¤Æ¿´¶¹¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤Ç¤â²¾¤Ë¡¢º£¡¢¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤Ë¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤«¤é¡Ö±ç½õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆDM¤¬Íè¤¿¤é¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ï¡¢¼«Ê¬¤â¿´¶¹¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤â¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡Íß¤·¤¤¤â¤Î¤È¤«¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤òÂ¾¿Í¤¬¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¤¤Á¤ã¤¦¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡ADHD¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¾×Æ°À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ë¤¹¤°¥Ý¥Á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Ê¡£¤¢¡ª º£»×¤¤½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤Î¾Ã½ºÞ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¾Ã½ºÞ¤¬¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡°ÊÁ°¡¢²È¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ó¤³¤¬Á´Éô½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¯¤Ã¤»¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÌÅÝ¤À¤«¤é2Æü¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¸«¤Ì¥Õ¥ê¤·¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ§Ã£¤¬²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Æ¤ÎÄê¡Ö¤¯¤µ¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¶öÁ³¡¢Í§Ã£¤Î¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ËÇã¤Ã¤¿¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¿§¡¹ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤¢¤ëÏÃ¤À¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥«¥Ð¥ó¤Ë¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤¤¤Ä¤âADHD¤Ê¤ó¤Ç¡¢Â¿Ê¬Æþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞËº¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤°¤Ã¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Î¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»µ¤¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È½¤¤¤¬¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤Ë½¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶¯¤µ
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¼¡¤Î¼ÁÌä¡£¡Öº£¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤Ò¤í¤æ¤¡¡½Ð¼Ò¤È¤«¤¬¤Ê¤¤»Å»ö¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¥é¥¤¥¿¡¼¤«¤Ê¡£Ê¸¾Ï½ñ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Áá¤µ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Ãý¤ë¤Î¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤Ç½ñ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤¢¡¢¤ï¤«¤ë¡£¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¡¢»ú±ø¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ø¤¤¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡ËÍ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áá¸ý¤Î¿Í¤Ã¤Æ»ú¤¬±ø¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¾Æâ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤éËÍ¤é¤Î»ú¤¬±ø¤¤¤Î¤ÏËÍ¤é¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤ò¤ß¤ë¤È¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡ÄÆ°²èÀ©ºî¤È¤«¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥²¡¼¥à¹¥¤¤¬Å¾¤¸¤Æ¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É²ñ¼Ò¶Ð¤á¤¬ÌµÍý¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÇüÂç¤Ê»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Å°Ìë¤·¤Æ¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë²¿¤«¤òºî¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¬¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡ËÍ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ã¯¤«¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡£ºÇ¶á¡¢¸òÄÌ·ÏYouTuber¤Î¥¹¡¼¥Ä¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÁ´¤Æ¤ËÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¡×¤Ã¤ÆÀë¸À¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡È¥¹¡¼¥Ä¤µ¤óÂ¦¡É¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡¡ËÍ¤â¤ï¤«¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â¿Ê¬¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤³¤Î¾ì¤ÇÁ´¤Æ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤»Áá¤¯»à¤Ì¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Â¿Ê¬¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤¬²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡¡¤è¤¯SNS¤È¤«¤ÇÃ¡¤«¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤¯¤é±ê¾å¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¼õ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤À¤·¡¢Â¾¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤À¤«¤é¡£°ì±þ¼Ò²ñ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ö¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢°Æ³°µ¤³Ú¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£
¡Ö¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤Î¡Ø¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¡Ù¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®Ãæ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
