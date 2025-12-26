当たりすぎ注意！ 芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田が占う2026年の運勢は？【書評】
やはり「芸能界最強の占い師」の名は伊達じゃない。これまで8万人以上を無償で占い、25年以上「開運」を極め続けたゲッターズ飯田さん。彼が生み出したオリジナル占術「五星三心占い」の的中率の高さは驚異的だ。
特に、新しい年が近づく今読みたいのが『ゲッターズ飯田の五星三心占い2026 完全版』（ゲッターズ飯田/幻冬舎）。9年連続100万部突破、シリーズ累計1300万部超という人気を持つこの本は、『ゲッターズ飯田の五星三心占い2026』の全12タイプを1冊にまとめたもの。占い本の中でも「細かく」「詳しく」占える、圧倒的な情報量を誇る1冊だ。自分自身はもちろん、家族も友人も、好きな人も嫌いな人も、この本で全員占うことができるから、気になる人の2026年の運勢や相性を調べることができるのはもちろんのこと、あらゆる人間関係の悩みに役立てることができそうだ。
そもそも五星三心占いとは、ゲッターズさんが占いの勉強と実践から独自に編み出したオリジナル占術。「五星」は、古代中国で生まれた「五行」の「木・火・土・金・水」に陰陽の考えを加え10パターンに分類したもの。「三心」は、「天・地・海」に分類した心のリズムのこと。こちらも陰陽の考えを加えた6タイプに分け、さらに「金/銀」を掛け合わせた12タイプに分類。この「五星」と「三心」を掛け合わせた120タイプで性格と運命を読み解く。
タイプの調べ方は簡単。生まれた西暦年が偶数か奇数かで「金」か「銀」かを判定し、生年月日ごとに「命数」と呼ばれる数字を調べ、「命数」から自分のタイプを判定する。書籍でタイプの調べ方が紹介されているほか、サイトでも簡単に調べることができるから、まずは自分のタイプを調べてみよう。
■2026年は「新しく動き出したものが形になって表れる年」
ゲッターズさんによれば、2026年は「新しく動き出したものが形になって表れる年」。「変化のスピードが速くなり、多くの人がその流れに乗って進むようになる」のだという。特に「金／銀のインディアン座」「金の羅針盤座」「金のイルカ座」は運気の流れが良く、周囲を驚かせるような結果を出したり、世の中を沸かせたりするような人も出てくるらしい。
■当たりすぎて怖い！ タイプ別の「基本性格」
調べてみると、私は「銀のインディアン座」で、2026年は五星三心占いで最高の運気の「開運の年」！ 「これまで積み重ねてきた努力や学んできたことを行動に移すことで運を味方につけることができ、人生のピークと言っていいほど嬉しいことがたくさん起きる」らしい。
「銀のインディアン座」が持っている星は、「マイペースな星」。「『人は人、自分は自分』と思って生きている」「妄想や空想が好きで、暇になると余計なことを考えてしまうので、予定を詰め込んで忙しくしている方が心が落ち着く」「自由が好きなので束縛されたり支配されることを嫌がり、超マイペースに生活を送る」タイプらしいが、「これは私の説明書か」と思うほど、当たりすぎていて怖いくらい。こんなにも基本性格についての記載が当たっているのだから、2026年に関する「開運の年」「映画やアニメの主人公のようになれる年」という記載も当たるに違いないと思わされてしまう。
■開運アドバイスを日常に活かすなら『手帳』もオススメ
さらに、「ゲッターズ飯田さんの開運アドバイスをもっと日常に活かしたい」という人にオススメなのが、手帳版の『ゲッターズ飯田の五星三心占い 開運手帳2026』（ゲッターズ飯田/幻冬舎）。タイプごとに12種類あるこの手帳では、毎日持ち歩く手帳だからこそ、ゲッターズさんの開運アドバイスをいつでもどこでもチェックできる。1年の運勢、毎月の運勢、開運3ヵ条はもちろん、ゲッターズさんの「開運アドバイス」も365日収録。「年間の運気グラフ」でその月の運気が直感的にわかるし、手帳版限定の「運気ゲージ」では、★と×の数で日々の運気がより細かくわかる。手帳ならば、デートや遊び、仕事など日々の予定を、運気を参考に決めやすいだろう。
ゲッターズさんの開運アドバイスは具体的なのが魅力。たとえば、「銀のインディアン座」の2026年1月の開運3ヵ条は「気になった人を遊びに誘う」「本音を語る」「買い替えをする」。すぐ実践できそうなのが嬉しく、持ち歩いているだけでラッキーアイテムになりそうだ。
2026年は運気を味方につけ幸せな一年を過ごしたい。気になる人全員を占うなら『完全版』、自分の毎日に活かすなら『開運手帳』。迷った時、悩んだ時、ゲッターズさんの開運アドバイスが強い味方になってくれるに違いない。
文＝アサトーミナミ