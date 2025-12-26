今月2日に令和7年度宅地建物取引士試験に合格したことを報告した、グラビアアイドルの天月愛さんが、自身のSNSを通じて「賃貸不動産経営管理士」の試験に合格し資格を取得したことを公表しました。

【 天月愛 】賃貸不動産経営管理士試験に一発合格「合格率は29.5％」 今年2つめの国家資格取得に「言霊 大事です」





天月さんは「賃貸不動産経営管理士」「宅建終わってから2週間で独学で勉強し」「宅建と同じく5問免除なしで一発合格しました！！」と、猛烈な勢いで2つめの資格を取得したことを報告しています。









そして「合格率は29.5％でした。手ごたえなかったから嬉しい」と内情を明かし、ストーリーズでは「今年国家資格2個受かりました！！泣きそうまた」と安堵と喜びを伝えています。









天月さんは「結婚もできない 恋人もできない」「学歴も、お金もない」「そんな私でも、宣言通り」「がむしゃらに努力して 今年国家資格2つ受かりました」「言霊 大事です」と、勝ち抜いた者の実感を伝えています。









天月さんはかつてストーリーズで、ファンからの資格についての質問に対し「仕事で使います」「老後に必要な資金の貯蓄も必要だし」「多分ずっと独身なので」「沢山お金を稼ぐ為です！」「それしかありません」と、現実的で明確な目的を回答していました。

