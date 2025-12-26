¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×Âç¹Ó¤ì¡¡¶¶²¼»á¤È¶¶ËÜ»á¤¬¾×ÆÍ¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡¢²¿¤ÎÍø±×¤â¤Ê¤¤¡£ÍÞ»ßÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼Åö¤Æ¤é¤ìºÇ°¡×¤Ë¡ÖÍø±×¤Ç¤Ê¤¯¹ñ²È¤Î°Ò¿®¡ª¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡¢µö¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×
¡¡ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¸µ³°Áê¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹ÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¶¶ËÜ¸ÞÏº»á¡¢¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£²£µÆü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Î£²¥«·î¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿¿¿µª»Ò»á¤«¤éÆÇÀå¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢Âçºå¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶¶²¼»á¤È¶¶ËÜ»á¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó°Õ¸«¾×ÆÍ¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌÔÈ¿È¯¤Ç¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¤Ë¤âÂ»³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¶²¼»á¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤«Íø±×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñ¤ò¤¢¤²¤Æ¹ñÌ±¤â²æËý¤¹¤ë½ê¤Ï²æËý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤Ç²¿¤«Íø±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¥ì¡¼¥À¡¼Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¹³µÄ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì°ìÈÖºÇ°¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¤Ê¤ó¤ÎÍø±×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°ìÈÖ·ù¤Ê¤Î¤ÏÀ¯¼£²È¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÉÔÍø±×¤òÈï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï²æËý¤·¤í¤è¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¤â°Õ¸«ÂÐÎ©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Õ¥Õ¥Õ¥Õ¥Õ¡Ä£²¿Í¤¬¡Ä¡×¤È¾Ð¤¦À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÍø±×¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñ²È¤Î°Ò¿®¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤³¤Á¤é¤¬·³»öÎÏ¤Ê¤¤¤«¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡ª¡×¤È¼ê¤Ë»ý¤Ä¥Ú¥ó¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Þ¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢³Æ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÂç¿ÃÆ±»Î¤Ç¡£¤¤¤«¤ËÃæ¹ñ¤¬¹ó¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤Èµö¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¶²¼»á¤¬¡Ö¤À¤«¤éµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¹â»ÔÈ¯¸À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áí¹çÈ½ÃÇ¤Ç¤ª¤µ¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡£¥ì¡¼¥À¡¼Åö¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏºÇ°¤Î¾õ¶·¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤¬¡Ö¿¿µª»Ò¤µ¤ó¡ªÂçºå¤Ç£²¿Í¤Î¥Ï¥·¥â¥È¤¬¤â¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçºå¤Î£²¿Í¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥Ï¥·¥â¥È¤µ¤ó¡¢¤è¤¯Ùæ¤á¤Þ¤¹¤Í¡£Ëµ´Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤¤¡ª¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀú¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£