¡Ú£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Û¡Ö¿À¼èÇ¦ vs ¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡×1¡¦7¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÂç²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°·ãÆÍ¡ª¡¡MIRAI¤â½é»²Àï
à¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹á¿À¼èÇ¦Î¨¤¤¤ë£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¤ÎÍèÇ¯£±·î£·Æü¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¡Ö¿·½ÕÆ®¤¤½é¤á¡Á±ïµ¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥´¥ó¥°¡Á¡×¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬£²£¶Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ë½é»²Àï¤È¤Ê¤ë£Í£É£Ò£Á£É¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤¬NØRI¡Ê£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÑÛ¡õ³ð¥ß¥¯¡Ê£Ô¡Ý£È£Å£Á£Ò£Ô£Ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥»¥ß¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿À¼è¤¬¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¹âÀ¥¤ß¤æ¤¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡õ£Ú£Á£Ð¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âé®²¼¤á¤°¤ß vs Æ£¸¶¤¢¤à¡Ê£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Ë¡¢¿åÇÈ°½ vs ¥¥ã¥µ¥ê¥ó.¡Ê£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Ë¡¢ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¡Ê£Ô¡Ý£È£Å£Á£Ò£Ô£Ó¡Ë¡õ°æ¾åµ®»Ò¡Ê£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Ëvs ¾¾ËÜ¹ÀÂå¡õ¤ï¤«¤Ê¡Ê£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤äÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Äê´ü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£