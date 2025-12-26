「2025 MBC歌謡大祭典〜韓国から生中継」(画像は『2024 MBC歌謡大祭典』より)

日本の大晦日といえば「NHK紅白歌合戦」が定番だが、K-POPファンにとってはもう一つ、欠かせない番組がある。それこそ韓国の大晦日を彩る音楽の祭典「MBC歌謡大祭典」だ。

今年の「紅白」には、世界的な人気を誇るaespaが初出場を決め、ILLITも2年連続での出場を果たすなど、日本におけるK-POPの勢いはまだまだ衰えることを知らない。彼女たちが日本のステージで輝きを放つ一方、本国・韓国でも出演を果たし、2025年を締めくくるにふさわしい豪華な祭典が幕を開けようとしている。

■少女時代・ユナからMCのバトンを引き継ぐALLDAY PROJECT・アニーへの熱視線！

今回の「2025 MBC歌謡大祭典」でまず注目したいのが、MC陣の顔ぶれだ。3年連続となるSHINeeのミンホ、そして除隊後すぐにこの大舞台へ復帰するNU'ESTのファン・ミンヒョンという男性陣に加え、紅一点となる女性MCにはALLDAY PROJECTのアニーが抜擢された。

約10年にわたり"大晦日の顔"として視聴者を魅了したユナ(少女時代)が昨年でMCを卒業、その後任という大役を担うことになったのが、デビュー後初のMCに挑戦するアニーだ。所属するALLDAY PROJECTは、2025年に最も飛躍したグループの一つ。特に新曲「ONE MORE TIME」は、BTSのJUNG KOOK(ジョングク)が自身のSNSで異例の称賛を贈ったことで世界的なバズを巻き起こした。新時代のアイコンとして、ユナからのバトンをどう受け継ぐのか。彼女の進行に熱い視線が集まっている。

■世界を席巻するStray Kidsへの期待、そして日本デビューを果たしたK-POPバーチャルアイドル・PLAVEの出演も

出演者のラインナップも、2025年のグローバル音楽シーンを席巻した面々が勢揃い。筆頭に挙げるべきは、米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"で8作連続首位という金字塔を打ち立てたStray Kidsだ。もはやK-POPという枠を軽々と超え、世界最高峰のライブパフォーマンス集団となった彼らが、本国韓国で、しかも一年を締めくくるステージでどのような"熱"を見せつけるのか。彼らの登場で祭典が最高潮に達するのは必至だ。

BTSを擁するBIGHIT MUSICの血統を引き継ぐグループの躍進も目が離せない。TOMORROW X TOGETHERは、グループとしての表現力にさらなる磨きをかけ、ファンとの絆を深めた一年となった。特に、YEONJUN(ヨンジュン)は初のソロアルバム「NO LABELS: PART 01」で"Billboard 200"初登場10位を獲得するなど、ソロアーティストとしても圧倒的なカリスマ性を証明した。彼らの後輩として今年8月にデビューしたCORTIS(コルティス)も、すでに大型新人の風格を漂わせている。自ら楽曲制作や映像制作に深く関わる"ヤングクリエイタークルー"として、その瑞々しいエネルギーは伝統ある歌謡祭に新たな風を吹き込むに違いない。

また、今年6月に待望の日本デビューを飾り、自身初のアジアツアーも成功させたK-POPバーチャルアイドル・PLAVE(プレイブ)の存在も見逃せない。話題性はもちろん、ハイクオリティかつ耳馴染みの良いサウンド、モーションキャプチャーを活用した高い技術力でも新感覚のエンタメを見せてくれるだろう。

■MBC恒例の年男＆年女による年越しカウントダウンにも期待大！2025年の韓国音楽界を締めくくる強力ラインナップ

他にも、aespaの"妹分"として注目を集め新人賞を総なめにしているHearts2Heartsや、同時期にデビューを飾ったKiiiKiiiら、2025年の音楽シーンに輝きを添えたフレッシュな新鋭たち、そしてITZY、IVE、LE SSERAFIM、NMIXXといった、現在のガールズグループ黄金時代を牽引するトップランナーが並ぶ。

さらに躍進著しいZEROBASEONE、RIIZE、BOYNEXTDOOR、TWS、NCT WISHといった"第5世代"、またStray KidsやTOMORROW X TOGETHERと同様、大規模なワールドツアーで世界中を沸かせているNCT DREAM、ATEEZ、TREASURE...といった多彩なボーイズグループが放つ熱いパワーも番組を一層盛り上げることだろう。

歌謡祭ならではの一夜限りのスペシャルコラボレーションやカバーステージだけでも十分に祝祭感を盛り上げるが、MBC恒例の年越しカウントダウンはまさにこの番組のハイライトだ。年男・年女による、新たな年の幕開けを告げる瞬間は、お茶の間と会場が一つになる特別なひとときだ。

2025年の韓国音楽シーンの締めくくりとなる同番組は、今年もKNTVにて生中継される。時代を彩るアーティストたちと共に過ごす時間は、音楽ファンにとってこれ以上ない"年越し"となるはずだ。

文＝川倉由起子

放送情報

2025 MBC歌謡大祭典〜韓国から生中継

放送日時：2025年12月31日(水)20:30〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

