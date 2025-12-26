高身長ワトソンさんの“こだわり”

ロサンゼルスの放送局「スポーツネットLA」のキルステン・ワトソンさんが25日（日本時間26日）、インスタグラムを更新し、家族へ渡したクリスマスプレゼントを報告。「みんな興奮しています！」と綴り、その理由を報告した。

ワトソンさんは「家族にトールサイズのクリスマス・パジャマを買ってあげました」と、自らもそのパジャマを着用し、足元の写真を公開。「丈がとっても長いのでみんな興奮してるわ！ この引きずり具合見て！」と記している。

続く写真には、ワトソンさんに加えてパジャマを着た家族とみられる2人の足元が映っていた。6フィート1インチ（185.4センチ）のワトソンさんに加え、それぞれ5フィート11インチ（180.33センチ）、6フィート5インチ（195.58センチ）とその人物の身長も記載されている。

今回のパジャマのブランドは高身長向けの衣類などを展開する「American Tall（アメリカン・トール）」だったようだ。ワトソンさんは昨年投稿した自身のTikTokで「私はパジャマとかスウェットは裾を引きずるぐらいの丈が好きなの」とこだわりを明かしており、今回の一品はお眼鏡にかなったようだ。（Full-Count編集部）