「かつみ・さゆり」さゆり、サンタ風ミニワンピからスラリ美脚「お人形さんみたい」「まっすぐで綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが2025年12月25日、自身のInstagramを更新。サンタクロースのコスチューム姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】夫婦芸人の56歳美人妻「まっすぐで綺麗」美脚輝くサンタコス
さゆりは「皆様〜Merry Xmasです」と綴り、階段でのショットを公開。白いボアがついたミニ丈ワンピースのサンタクロース衣装で、スラリと美しい脚を際立たせた。また「夫婦の宝物」として、夫かつみからの「初めてもらったクリスマスプレゼント」だという、1991年と裏に記されたかつみ自作の絵画と、ツリーキャンドルも公開している。
この投稿には「脚の長さがレベチ」「お人形さんみたい」「まっすぐで綺麗」「サンタコス可愛い」「着こなせるのすごすぎる」「ミニドレス姿が眩しい」「夫婦仲良し」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
